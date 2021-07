‘Queremos que crean en nosotras‘: Manuela González

Restan pocos días para el comienzo de la Liga femenina 2021 y Atlético Nacional fue uno de los equipos que mejor se reforzó. Con 10 jugadoras nuevas, las verdolagas buscarán el primer título en la etapa profesional y Manuela González llegó del América de Cali con toda la voluntad y el ánimo para aportar con goles en el onceno antioqueño.

“Para mí es un orgullo estar en esta institución, se me presentó la oportunidad, no la dejé pasar y ahora pienso en lograr los objetivos que tenemos como equipo. El técnico Diego (Bedoya) me venía siguiendo y no dudé en aceptar esta propuesta”, destacó González.



Además, la atacante indicó que “encontré un grupo muy maduro, con jugadoras experimentadas, que tienen la ambición de ganar, eso lo veo en cada entrenamiento y esperamos que en la Liga podamos hacer las cosas bien y poder conseguir el título”.



Finalmente, habló sobre sus características como delantera y lo que espera de la afición verdolaga. “Entre mis características es la media distancia, juego de ‘9’, me gusta jugar a un toque y llegar al área. Queremos que crean en nosotras, no vamos a ahorrarnos ningún esfuerzo. Con el apoyo de los hinchas, será algo incondicional para nosotras”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8