¿Edwin Cardona quedó en deuda? Fueron más las críticas en la Copa

Edwin Cardona cerró la Copa América 2021 teniendo acción en cinco de los siete partidos de la Selección Colombia, en los que marcó el gol de la victoria frente a Ecuador y se reportó con una asistencia a Luis Díaz, en el 1-1 frente a Argentina, en la semifinal.



Sin embargo, las críticas para el volante que lució la '10' en la tricolor no se hicieron esperar, y para muchos aficionados quedó en deuda. En redes no le perdonaron su estado físico y los memes no faltaron. En el último partido, en el que la tricolor buscaba adjudicarse el bronce, apenas consiguió jugar el primer tiempo. Se vio alcanzado físicamente y Reinaldo Rueda decidió reemplazarlo por Yimmi Chará, que le llevó oxigeno al ataque colombiano.

Balance general del '10' en la Copa América



Fecha 1 vs Ecuador: titular, marcó el único gol del encuentro y jugó 82 minutos.

Fecha 2 vs Venezuela: titular y fue sustituido a los 62', por Luis Díaz.

Fecha 3 vs Perú: titular y jugó hasta los 70', cuando fue reemplazado por Yimmi Chará.

Fecha 4 vs Brasil: Suplente y sin minutos.

Cuartos de final vs Uruguay: suplente y sin minutos.

Semifinal vs Argentina: ingresó al segundo tiempo por Rafael Santos Borré, asistió a Luis Díaz para el 1-1 y erró penalti.

Tercer puesto: jugó 45 minutos y salió con una amarilla.



En redes sociales a Cardona le cobraron, nuevamente, su estado físico. Uno de los que le tiró un dardo en Twitter fue el periodista, Iván Mejía, quien aseguró que: "El problema era Cardona. Pesado y sin sacrificio, con el no hay presión posible. Con Chará el equipo se asoció (...) El primero para olvidar, el segundo muy interesante".