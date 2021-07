¡Díaz y diez más! Guajiro resolvió todos los líos en Colombia: 1x1

Colombia es tercero de la Copa América 2021 y el logro tiene nombre y apellido: Luis Fernando Díaz. El guajiro marcó doblete en la victoria 3-2 contra Perú y se metió al podido de los mejores del torneo. Así vimos el 1x1:

Camilo Vargas (6)

No le ayudaron sus compañeros en los goles y se reivindicó con un pase-gol a Luis Díaz.



Stefan Medina (6)

Aceptable rendimiento en la tarea defensiva y esta vez tuvo un par de interesantes proyecciones en el ataque. Se nota su experiencia como fórmula de Cuadrado.



Yerry Mina (5)

Acusó cansancio y dejó un par de espacios a su espalda, un mal recurrente. No tuvo mayores opciones en el ataque. Salió por Dávinso en el segundo tiempo.

​Óscar Murillo (5)

Ocupó el lugar de Dávinson pero no hizo mayor diferencia a la hora de evitar las fallas defensivas. El primer gol llegó por su zona.



William Tesillo (6)

Tuvo un trabajo usual en marca, pero esta vez estuvo mucho más atrevido en el ataque, que era lo que se le pedía. ¿Daño colateral? Pudo sacrificar a Murillo para cubrir los espacios que dejó.



Wilmar Barrios (6)

Confiable como siempre, amenazó por instantes con sufrir problemas físicos pero está mostrando una faceta muy interesante en la salida en estos últimos dos duelos.



Gustavo Cuéllar (6)

Es una de las revelaciones de Colombia en la Copa, fue confiable en el corte y más aún en la salida. Se asoció bien con Cuadrado y dejó la sensación de haberse ganado un puesto.



Juan Guillermo Cuadrado (7)

Puede dar la sensación de no estar en su mejor noche, de excederse un poco en el traslado, pero espanta toas las dudas a fuerza de talento: anotó un golazo de tiro libre para el empate parcial 1-1.



Luis Díaz (9)

Faltan ya los adjetivos: el crack de Colombia fue la firma del tercer lugar en la Copa. Un par de riflazos resolvieron un duelo durísimo y tuvo un intento de chilena más que pudo ser como de cerrar el estadio. Un FENÓMENO con todas sus letras.



Edwin Cardona (4)

Muy por debajo de la expectativa estuvo el mediocampista: no pudo meter los pases largos que se esperaban, no encontró caminos a Zapata y encima se ganó una amarilla innecesaria. Se fue tras el descanso.



Duván Zapata (5)

Fue otro partido de verlo más evacuando pelotas en el área colombiana que metiendo remates de peligro en el área rival. Se fue la Copa sin que pudiera anotar.



Yimmi Chará por Cardona

Minuto 46

Inquieto pero sin llegar a ser algo para perder la cabeza. Con él en la cancha se pierde en marca.



Dávinson Sánchez por Mina (5)

Minuto 55

No fue su mejor partido, salió en la foto del gol de Lapadula (aunque la marca el hombre era de Barrios) y pasó dificultades como en el resto del torneo.



Borja por Zapata (5)

Minuto 55

Luchador pero de nuevo solo arriba y algo impreciso en las pocas que le quedaron.



Santos Borré por Cuéllar (6)

Minuto 83

Apenas tuvo tiempo para tocar la pelota, cumplidor.



Muriel por Barrios (6)

Minuto 90+3

Entró aparentemente para cobrar un penalti pero acabó dándole la asistencia del 3-2 a Díaz.