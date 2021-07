Borré, solidario: 'El profe veía que podía adaptarme, serví al equipo'

Rafael Santos Borré pudo no marcar pero sí que se ganó un lugar en la Selección Colombia y en el corazón del DT Reinaldo Rueda, todo a fuerza de sacrificio.

"Un buen balance deja la Copa, como equipo fuimos sólidos en varios partidos, queda corregir detalles para la eliminatoria pero nos vamos con buena sensación, es una Copa América valiosa para nosotros, para ganar en unidad y trabajo", dijo.



Borré contó cómo fue su acuerdo con el técnico Rueda para aparecer en nuevas posiciones: "han sido muchos días con el profe rueda y eso nos sirve mucho. El profe me dijo que me iba a usar en distintas posiciones, veía en mí que podía adaptarme a cualquier posición en ataque, me serví para el equipo. Hubo partidos muy difíciles, pero era buen reto para mí. Los compañeros ayudaron a llevarlo, en lo grupal y lo personal, me siento satisfecho.



El atacante habló de sus razones para elegir al Eintracht Fanckfurt: "sabía que iba a quedar libre, era bueno y negativo en algunas cosas, estar libre y estar compitiendo era un riesgo. Empecé a escuchar ofertas y cuando aparecieron ellos mostró un proyecto serio y en el que confío mucho, creo que todo saldrá bien, me gustó mucho".



Al cierre, una despedida: "a la gente de River, saben loa gradecido que estoy con ellos, llegué siendo un niño y me voy siendo un hombre, viví momentos maravillosos con compañeros, directivos, cuerpo técnico, fueron momentos únicos que llevaré en la memoria; dejo un grupo de trabajo increíble y voy por un nuevo reto".