El drama de Aldair Quintana que Nacional quiere esconder

Momentos de tensión se vivieron en el partido entre Bucaramanga y Nacional, no solo por la derrota estrepitosa 3 a 1. La salida de Aldair Quintana del partido, para el segundo tiempo, sorprendió a todos los presentes en el escenario y espectadores. Durante la transmisión, se habló que el portero, ni siquiera salió del camerino, permaneciendo dentro de él.



Las noticias han rondado ante los constantes errores del portero verdolaga, que ha sido fuertemente criticado por esto. El mismo Alejandro Restrepo, habló en rueda de prensa, afirmando que el tema “fue de camerino y queremos dejarlo totalmente cerrado. Los porteros de Nacional están capacitados para estar acá y este es un momento para revalidar esa decisión”.



La información del periodista Adolfo Pérez, revelada en el programa de ESPN ‘Equipo F’, cuenta una versión, de lo que se habría vivido en el camerino verdolaga, en el estadio Alfonso López “Entró destruido al camerino, se sentó en un rincón, se agarraba la cabeza, se halaba, literalmente el cabello. Fue el psicólogo, a hablar con él a decirle, este es tu momento, tienes que recuperarte, no puedes renunciar a esta oportunidad. No hablaba. Fue el entrenador, le habló, le hablaron los jugadores, cuerpo técnico y no respondió. Le dijo al técnico: no soy capaz, estoy destruido, por respeto a mis compañeros, no soy capaz de jugar así.”.



Además, agregó que fue el mismo Quintana que pidió no salir al campo para el segundo tiempo.



Al final del partido, él se reunió con el grupo “Él les dijo ‘acabo de cometer un error, quiero presentarles disculpas. No lo vayan a hacer nunca, nunca se debe renunciar a jugar al fútbol. Lamento lo que me pasó, lo que me ocurrió. Vengo con esta sobrecarga psicológica. Sé que si hubiera continuado, habría perjudicado más”.



Lo que contó Adolfo Pérez sobre Aldair y su situación en el camerino fue muy fuerte: "Se sentó solo, se haló el pelo. El psicólogo le habló y no respondió. El técnico le habló y no respondió"



Un ser humano destruido por una costumbre terrible; creer q podemos acabar con todos. — Dan Harry Gaitán (@dhgaitan) March 1, 2022