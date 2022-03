¿Cuántos con Aristizábal? El consejo que le dejó a Aldair Quintana

En medio del programa ESPN F360, Víctor Aristizabal abordó uno de los temas álgidos en la jornada 9 de la Liga Betplay y es la situación del arquero Aldair Quintana, a quien reemplazaron para el segundo tiempo frente al Atlético Bucaramanga, luego que Nacional se fuera abajo en el marcador 1-2, con un error suyo. ¿Cuántos lo apoyan?

"Según lo que pasó en el camerino en el primer tiempo, que seguro pasó alguna cosa, lo más probable es que el muchacho se vino abajo (...) Llegó al camerino, dijo profe no puedo más, mentalmente no estoy bien, sáqueme, cámbieme, eso puede pasar. El cerebro es diferente en casa ser humano. Acaba el partido y tener la rueda de prensa. Seguramente van a salir a decir lo que pasó en el camerino", dijo el exfutbolista verdolaga.



'Aristi' aprovechó la charla con otros exjugadores como Fabián Vargas para sentar su postura frente a la situación de Aldair, a quien le dejó un consejo. "Mi opinión hoy es que Aldair busque otros nuevos caminos. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar allá, cerca de ellos, cerca del equipo, creo que él ya va a escoger el momento. No es de los hinchas, no es el técnico, ni los directivos. Es él quien va a buscar nuevos caminos, va a buscar otro equipo".