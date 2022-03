¿Licencia o renuncia? ¿Qué deben hacer Aldair Quintana y Nacional?

Aldair Quintana fue la noticia en la fecha 9 del fútbol colombiano, en la que hubo cosas muy novedosas como la derrota del super líder Tolima o el gol de chilena que le dio triunfo y punta de la tabla a Millonarios.

Pero se habla de Quintana por el error que cometió en la derrota 3-1 contra Atlético Bucaramanga, una de las grandes sorpresas de la fecha.



Y en el tránsito se ha dicho de todo: las redes sociales se llenaron de meses, muchos de ellos criticando una supuesta falta de carácter del futbolista, quien efectivamente se habría sentido tan culpable por la mencionada jugada que él mismo pidió el cambio. "Fue un tema de camerino", se limitó a decir el técnico verdolaga, Alejandro Restrepo.



Lo cierto es que el jugador está pasando por una crisis fuerte y eso ha quedado demostrado en esta última salida y en algunas anteriores que le han constado su titularidad en beneficio de Kevin Mier.



Muchos exjugadores, que conocen la presión que pueda estar sufriendo, han lanzado sugerencias sobre lo que debería hacer.



"Jugar en Atlético Nacional no es una oportunidad que se le presente a cualquier jugador. Es un honor y es un prestigio. Yo no puedo actuar por otra persona, pero sí le diría que tiene hace pedir unos días de licencia, ir y descansar. En Inglaterra y en Europa se hace mucho. Esto no es un tema de capacidad, ni de técnica, ni de talento, es netamente psicológico. Ojalá él salga de la ciudad, se desconecte unos tres o cinco días, y a partir de ahí piense en la situación", le sugirió Faryd Mondragón.



Más radical fue Freddy Rincón: "para mí, este muchacho Quintana ya no tiene clima para estar en Nacional. Los hinchas no lo quieren y él sigue cometiendo errores garrafales. Eso es invivible", señaló.



Queremos conocer su opinión sobre esta delicada situación que vive el arquero de Atlético Nacional, club que además suma la preocupación de no tener claro cómo ayudarle a su jugador.



Participe en nuestro sondeo y haga escuchar su voz:

Sondeo ¿Usted cree que Quintana puede ser el arquero titular de Atlético Nacional? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Sí, es el arquero del verde y de Selección Colombia para el futuro No, si pide cambio por un error parece que él mismo no se lo cree No sabe/ No responde Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Sí, es el arquero del verde y de Selección Colombia para el futuro 0% No, si pide cambio por un error parece que él mismo no se lo cree 0% No sabe/ No responde 0% Volver

El futuro del arquero es lo que hay que definir ahora. ¿Qué sería lo mejor?

Sondeo ¿Cree que Quintana debe buscar revancha en Nacional o debe buscar otro club? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Debe tomar confianza y buscar la revancha en el verde para probar su carácter Son demasiados desencuentros, le conviene buscar nuevos aires Se puede quedar pero no como arquero titular, sería buen suplente No sabe / No responde Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Debe tomar confianza y buscar la revancha en el verde para probar su carácter 0% Son demasiados desencuentros, le conviene buscar nuevos aires 0% Se puede quedar pero no como arquero titular, sería buen suplente 0% No sabe / No responde 0% Volver

Atlético Nacional, como institución, necesita encontrar una solución que beneficie a todas las partes.