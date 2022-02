Así respondió Alejandro Restrepo sobre la salida de Aldair Quintana

Atlético Nacional cayó 3-1 contra Bucaramanga, en la novena fecha de la Liga I-2022. El equipo verdolaga fue superado por un local que supo atacarlo y sacó provecho de errores en defensa y espacios en marca. Uno de los detalles en el partido, fue el cambio de arquero para la etapa complementaria, Aldair Quintana fue titular, pero le marcaron dos goles y por razones que no tenían que ver con alguna lesión, el ‘1’ verde fue sustituido por Kevin Mier.

Al final del partido, en conferencia de prensa, el técnico Alejandro Restrepo no quiso referirse al tema, también añadió que no tienen necesidad de contratar otro arquero, teniendo en cuenta que el mercado de pases se cierra hasta el próximo viernes 4 de marzo. “El tema de Aldair (Quintana) fue de camerino y queremos dejarlo totalmente cerrado. Los porteros de Nacional están capacitados para estar acá y este es un momento para revalidar esa decisión”, remarcó.



En cuanto al trámite del compromiso, Restrepo expresó que “fue un partido que sabíamos la clase del rival al que íbamos a enfrentar, con jugadores de experiencia. Teníamos que tener un partido, sin errores, para no tener afugias y Sentimos que en el momento que mejor estábamos jugando llegaron los goles de Bucaramanga, no logramos reponerlos y de ahí se dio el desarrollo del juego. Tuvimos situaciones, pero no las concretamos, luego terminamos jugando con 10, ellos con hombres frescos y jugando al contraataque, se nos hizo más difícil”.



Además, “sabíamos que iba a ser un rival difícil por la intensidad, el nuevo cuerpo técnico y los jugadores experimentados. Nos sorprendió la inclusión de tres jugadores que no venían siendo titulares. Los laterales no fueron tan profundos, tenían otros jugadores que eran más profundos, vimos a un Bucaramanga con una manera diferente de jugar”.



Sobre su continuidad, el técnico remarcó que “estuvimos todos en Paraguay, hemos estado muy unidos y en cada conversación, cada reunión, sentimos el respaldo no solo de los directivos, sino de los jugadores”.



En cuanto al desempeño de los jugadores juveniles, Restrepo opinó que “tuvieron un partido aceptable y los grandes hasta cuando el equipo estuvo completo, fueron al frente, quiso poner la cara, más allá de situaciones puntuales que no nos permitió sacar el resultado. Este es un grupo importante, de gente grande que se podrá levantar. Este partido fue una prueba compleja para los juveniles y para todos en general, por como venía la temporada. Jaider (Asprilla) entró pocos minutos y no requiere mucha evaluación, Jhon (Elmer Solis) estaba haciendo un buen juego hasta donde le permitió la parte física, Brahian (Palacios) con su característica intentó superar en los duelos a Cristian (Blanco), cuando lo pusimos uno contra uno, le faltó un poco en la toma de decisiones, pero se esforzó, tienen mucho futuro, lo que necesitan es sumar minutos y competencia en el fútbol profesional”.



Finalmente, el técnico se refirió a la falta de otro jugador de corte defensivo, luego de la expulsión de Jímer Fory. “Nelson Palacios es un hombre que en el fútbol formativo podía desempeñarse como central, Danovis (Banguero) cuya su posición natural es ser lateral, y con los hombres que teníamos en cancha, sentíamos que podíamos darle desarrollo al final del juego”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8