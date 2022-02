Menos mimos y cambio de aires: diagnóstico de Rincón sobre Quintana

Los exfutbolistas tienen una experiencia que difícilmente se puede imaginar: lo saben todo sobre los días de gloria y sobre los de miseria en una cancha de fútbol. Y ahora que han visto de primera mano la crisis que vive Aldair Quintana en Atlético Nacional se animan incluso a dar algún consejo.

Es el caso de Freddy Rincón, quien en su nuevo rol de analista es aún más duro que cuando iba al choque de los rivales en el campo.



Sobre el portero del club antioqueño y su evidente problema de confianza, Rincón pidió mimar menos y exigir más para ser mejores y salir fortalecidos: "El jugador debe tener autocrítica del momento que está pasando. Y él está pasando un momento, ya largo, bastante maluco. Quiere hacer cosas que no debe hacer. En ese momento el jugador de campo o el arquero, tiene que hacerlo simple para poder irse tomando confianza y retomando la confianza del hincha", dijo en 'Lo Mejor de la Fecha' del canal Win Sports.



En su opinión, si quiere sacar la cabeza de ese pozo en el que probablemente se encuentra, lo mejor sería un cambio de aires, pues difícilmente el divorcio que tiene con la hinchada se podrá superar.



"Para mí, este muchacho Quintana ya no tiene clima para estar en Nacional. Los hinchas no lo quieren y él sigue cometiendo errores garrafales. Eso es invivible", concluyó.