Se vino la noche para Nacional: inició ganando y ya le remontaron

Atlético Nacional no la pasó bien. El fútbol no es el mejor en cancha, pese a que no están mal ubicados en la Liga. Pese a empezar ganando en Bucaramanga, el cuadro local le dio vuelta.



Andrés Andrade, en una buena jugada por la banda, tiró una pared, para recibir la pelota en el borde del área, rematando para abrir el marcador.

Bruno Téliz remató, de primera intención, desde fuera del área, dejando parado a Quintana, que no tuvo reacción ante la potencia de la esférica.

Regalo de la zona defensiva de Nacional, error de Quintana y de Banguero, dejando la pelota para Sherman Cárdenas, que definió sin mayor problema.

Juan Marcelín entró y sacó un remate de media distancia, imposible para Mier.