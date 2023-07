Un uruguayo se acerca a Nacional: esperan llegar a un acuerdo

Atlético Nacional terminó su temporada en Liga BetPlay 2023 y después de quedar subcampeón, las directivas del club verdolaga buscan reforzar la plantilla de cara a ser protagonistas a nivel local e internacional en el segundo semestre.

Pese a que aún no hay fichajes oficializados, sí hay nombres y en los últimos días se han empezado filtrar la posibilidad de que el uruguayo Maximiliano Cantera, actual jugador del Deportivo Maldonado. Pese al interés del club, aún no hay una oferta clara para que el futbolista llegue al equipo verdolaga.



De acuerdo a información del periodista Julián Capera, Cantera sí ha adelantado diálogos con Atlético Nacional, pero aún no hay nada definido, debido a que el club verdolaga busca el préstamo por un año con opción de compra, pero Deportivo Maldonado busca extender el contrato para luego darle la posibilidad de la cesión al equipo colombiano.



🚨🟢⚪️ Maxi Cantera: Atlético Nacional ha adelantado diálogos en torno a un préstamo por un año con opción de compra desde Maldonado 🇺🇾.



📌 El equipo uruguayo busca extender su vínculo con el mediocampista y posteriormente cederlo al conjunto antioqueño si logran un acuerdo.… pic.twitter.com/1nx6zonmYZ — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 5, 2023



​Por ahora, habrá que esperar si Maxi Cantera de 30 años decide llegar a un acuerdo formal y convertirse en el primer fichaje internacional para el próximo semestre. Hay que mencionar que Francisco Da Costa salió de Nacional y liberó un cupo, por lo que es viable la posibilidad del volante.



En la temporada con Maldonado, Cantera jugó 17 partidos, logró anotar 7 goles y 4 asistencias, terminando siendo una ficha importante en el conjunto uruguayo.