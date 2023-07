Tiene más de un Enamorado: los que compiten con Junior por el extremo

José Enamorado tiene más de un pretendiente tras confirmarse su salida de Independiente Santa Fe.

El extremo, de 24 años, estaba cómodo en Bogotá, de hecho aun está en la capital a la espera de una decisión sobre su futuro, que ahora está en manos de Real Cartagena, dueño de sus derechos deportivos.



El propio presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, explicó la razón por la cual no sigue en el club: "no tenemos los dineros para comprarlo", dijo.



Y es que el préstamo incluía una opción de compra de 500 mil dólares que el club bogotano no ejercerá, pero que abrió posibilidades en otros clubes, el primero Atlético Junior, con el que se adelantan negociaciones hace semanas.



¿Cuál es la demora para anunciarlo? Que el club barranquillero no está solo en la puja por el jugador: según informó Diario Deportes, "tiene ofertas de la MLS, México, Brasil, Argentina, Portugal y Rusia", todas opciones convenientes para dar el salto internacional, pero que tampoco habrían pasado a las ofertas concretas.

Hay tiempo y ganas de resolver pronto para no perderse más tiempo de pretemporada. El futuro está muy abierto y hay más de un 'Enamorado'.