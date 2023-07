Arias firmó pero Santa Fe no aprobó: presidente Méndez habló del TAS

Alfredo Arias fue presentado este martes como nuevo entrenador de Independiente Medellín, en su regreso a la Liga Betplay. Pero no todo está dicho sobre su contratación.

Así lo reveló el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, quien explicó que la cláusula que firmó el uruguayo a su salida del club capitalino todavía no es un asunto finalizado, aunque hay conversaciones bien encaminadas con él y con el Medellín.



"Hay instancias, está el Tribunal de Arbitramento (TAS) para hacer valer las cláusulas firmadas con los empleados y ex empleados de Santa Fe", dijo el dirigente en charla con Conexión de Win Sports.



Pero puede que no se llegue hasta allá: "Hay formas de arreglar los pleitos, siempre habrá diálogo, hablé con Raúl (máximo accionista del DIM), me hizo una propuesta, hablé con el técnico y mañana lo llamaré para decirle las conclusiones, pero en el fondo hay que darle cumplimiento a lo se establezca", detalló.



Eso sí, Méndez fue muy claro sobre la situación jurídica actual: No es el Medellín el responsable, es el profesor Arias que firmó la cláusula. Si el Medellín quiere apoyarlo lo hablaremos, con el club no tengo ningún problema", afirmó.



Las conversaciones pasarán también por la posible inclusión del uno o más jugadores del DIM que interesen al técnico Hubert Bodhert en Santa Fe: "Rodríguez entiendo que tiene contrato con Bucaramanga y podría ser en medio de las conversaciones con Giraldo por el caso de Arias", dijo el directivo.