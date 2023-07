Santa Fe explotó tras rumores de posible venta del club: ¿Hay ofertas?

Una versión de prensa provocó la reacción de Independiente Santa Fe, que a través de un comunicado de prensa desmintió una supuesta oferta por parte de un grupo inversor para comprar la institución. El club animó al periodista que entregó la noticia a mostrar evidencia de lo que dijo.



En la misiva dejaron claro que serán los socios quienes decidan cuándo se venderá el club. Por lo pronto, no existirían propuestas formales para adquirir a Santa Fe.

"A la fecha no hemos recibido ninguna propuesta de compra por el club. Las versiones que circulan en redes sociales sobre una supuesta oferta de un grupo inversor extranjero, carecen de toda veracidad y no son ciertas”, inicia el comunicado de Santa Fe.



Y agrega que: "Hemos manifestado al periodista Theo González que si tiene la oferta nos la remita o publique, quién asegura que: ‘En las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club’. De acuerdo a las reacciones de nuestros hinchas les recordamos que esta es una entidad privada y que sus socios determinarán la venta cuando lo consideren necesario o existan propuestas verdaderas”.



La información que circuló sobre la posible venta



La reacción de Santa Fe se dio justo después que la información del periodista hiciera eco en las redes sociales. En la mañana de este martes, Theo González anunció en Twitter que "En las últimas horas un grupo inversor extranjero envió una propuesta a Santa Fe para la compra del club. Ojo que no es interés, sino una propuesta real para adquirir al equipo bogotano. El presidente Eduardo Méndez y la junta directiva ya la recibieron".



Posteriormente, el mismo periodista insistió en que "Hablé con el presidente Eduardo Méndez y asegura que no ha recibido ninguna propuesta. Esa es la voz y versión oficial de Santa Fe. La información que yo manejo es esta", dijo haciendo referencia a la supuesta propuesta formal para comprar al club.