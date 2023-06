¿Por qué Alfredo Arias solo dirigiría a Santa Fe? Polémica cláusula

Independiente Santa Fe está listo para presentar a su nuevo entrenador: Hubert Bodhert sería el elegido y antes de que termine esta semana lo confirmaría. El acuerdo ya es total.

Parcialmente se sabía que había contactos pero solo este miércoles, cuando se hizo oficial su salida de Alianza Petrolera, empezó a hablarse más abiertamente del tema. Sin duda, el estilo de juego del equipo de Barrancabermeja, que llegó a pelear hasta el último momento el cupo a la final contra Atlético Nacional, ya es una gran carta de presentación para el cartagenero en Bogotá, pero también vale decir que no fue siempre la primera opción y que, hasta último momento, se pensó en un DT extranjero.



Sonaron Pablo Repetto, Fabián Coito, Ignacio Ithurralde, Pablo Peirano y Leonardo Ramos fueron algunos de los nombres que e ventilaron, para terminar, seria y firmemente planteándose un viejo conocido: Alfredo Arias.



“A Santa Fe voy a regresar en esta vida o en la otra”, decía en noviembre de 2022, cuando anunciaba que volvía a su país para dirigir Peñarol, un equipo donde supo ser campeón, y en un momento en el que necesitaba estar cerca de los suyos. Y se fue.

Pero las vueltas del destino hicieron que ahora, solo seis meses después, fuera despedido por los malos resultados de la Liga, aún cuando fue campeón del último torneo uruguayo. Perdió todos sus partidos en Copa Sudamericana y le cobraron una derrota local menor. Resumen ejecutivo.

Lo cierto es que quedó disponible y gratis y fue música para los oídos de muchos en Liga Betplay, donde se dice que sembró la semilla de la estrella 10 del Deportivo Cali y dejó bien encaminado a Santa Fe, con el que peleó hasta último momento el cupo a la final. Timbró varias veces su teléfono.

Y la respuesta, al final, solo fue positiva para Santa Fe, no por lo emotivo que fue su adiós hace tan poco sino por un tema contractual mucho más serio. A su salida, uno de los acuerdos que hizo el uruguayo con el presidente Eduardo Méndez para facilitar el regreso a su país, muy en contra de su voluntad vale decir, fue prohibirle que volviera a reforzar a otro club rival en Colombia.

La cláusula se firmó libremente: hasta 2024 no podrá dar el sí al América, el primero que lo buscó, so pena de pagar una millonaria cláusula de 300.00 dólares. Ahí se acabó la intención de Tulio Gómez y todos los que se ilusionaron.

Arias se comprometió con el equipo que lo entendió y lo dejó ir en un momento especial y hoy, como no podía ni llegar a imaginarlo, el vínculo le pesa mucho en una Liga Betplay donde es verdaderamente apetecido y respetado. La firma del corazón no siempre es la de la razón, para bien y para mal.