¿Llegará o no Franco a Santa Fe? Presidente aclara todos los rumores

Independiente Santa Fe aparece en todos lo cálculos previos al inicio de la Liga Betplay II 2023 por una razón: estrena entrenador y está buscando refuerzos urgentes, por lo cual está en el mercado muy activamente tratando de conformar una nómina a la altura del desafío que será enderezar el rumbo tras un primer semestre para el olvido.

Por eso el presidente Eduardo Méndez se refirió a varios de los rumores que hoy tienen que ver con llegadas al club 'cardenal'.



"Nos faltan dos o tres refuerzos... Buscamos un delantero y un extremo", empezó diciendo en Conexión de Win Sports.



La diferencia es que esta vez ya no "administra pobreza", según sus propias palabras de hace unos meses: "Tenemos la capacidad económica para traer los refuerzos que quiere el técnico; estamos detrás del reemplazo de Marlon Torres, que prefirió irse con Juan Cruz Real a pesar de que nosotros lo queríamos.

Confirmado está Danilo Moreno y estamos detrás de dos jugadores que comunicaremos cuando los tengamos firmados", detalló.



¿Y en esa lista está Pedro Franco, el zaguero sensación de la última Liga? "Por ahora no, hablamos con el profesor por el jugador pero no hicimos petición a Alianza porque está recién renovado y costará dinero, buscamos caminos diferentes". ¿Conclusión? No habrá versión Franco santafereño.



Sobre el caso de una salida que sorprendió como la de José ​Enamorado dijo: "no tenemos los dineros para comprarlo".



Y fue más allá sobre otros rumores del mercado: "​Torres es de Alianza y no hemos preguntado por él; lo de Rodríguez entiendo que tiene contrato con Bucaramanga y podría ser en medio de las conversaciones con Raúl Giraldo por el caso de Arias; y lo de Wilson el técnico ha sido claro, de pronto no encaja, hicimos una conciliación con él".