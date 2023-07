Estalla otra crisis en Deportivo Cali: atrasos sacarían hasta a Pinto

Como pasa con un paciente en un estado muy grave, las mejorías momentáneas no siempre tienen que ver con un verdadera recuperación. Un título, en el caso de Deportivo Cali, no era señal de un equipo sólido.

El equipo azucarero vivió una crisis terrible ad portas de la finalización de la ronda todos contra todos de la Liga Betplay I 2023, cuando los jugadores decidieron no entrenarse y amenazaron con no presentarse a los últimos juegos, cuando aún había opción de clasificación a los cuadrangulares.



¿La razón? Dos y tres meses sin salarios, en varios casos, y una situación económica muy angustiosa, que se alivió con pañitos de agua tibia: se pagaron unas pocas quincenas pero se fueron acumulando deudas hasta volver a repetir el caos de ese momento en las últimas horas.

​

Así lo denunciaron varios periodistas desde Cali, entre ellos Francisco Vélez en ESPN, quien aseguró que los retrasos llevarían a la salida de Pinto "en cuestión de horas", que los dineros por los jugadores transferidos, casos de Velasco y Mantilla, no alcanzarían para tapar tantas deudas y que, para rematar, habría diferencias entre los propios directivos para acogerse a la Ley de insolvencia que podría ser una solución para el caos financiero del club.



No es el único que revela la grave situación del equipo pues Diego Saviola, de Deportes sin tapujos y Dsports, suma dos dolores de cabeza más: la salida del gerente Rodrigo Cobo y una deuda perentoria: "tiene 10 días para pagar deuda a Guillermo Burdisso aproximadamente por 450 millones de pesos de no hacerlo no podrá inscribir jugadores".



¿Cómo esperan entonces la llegada de refuerzos como Nicolás Vikonis y Luis Sandoval, los jugadores que llegarían para Liga II? "Nada sorprende, le deben 2 meses al Plantel, Pinto con ganas de irse, le deben a la cantera, empleados, renuncias diarias ,deben pagar a Burdisso para evitar la no inscripción de jugadores, deben pagar el decreto 560 y así piensan traer un VAGO como Sandoval", dijo el periodista.

En @AsoDeporCali ya nada sorprende, le deben 2 meses al Plantel, Pinto con ganas de irse, le deben a la cantera, empleados, renuncias diarias ,deben pagar a Burdisso para evitar la no inscripción de jugadores, deben pagar el decreto 560 y así piensan traer un VAGO como Sandoval. pic.twitter.com/JWhzHDd8l7 — DIEGO SAVIOLA (@diegosaviola10) July 4, 2023



A las críticas se sumó también Ricardo 'Gato' Arce, otro que encendió las alarmas por una situación que hace tiempo es crítica: "Cali no tiene nómina, no hay proyecto, nada que genere credibilidad. Pinto está que saca el 'jopo', le han incumplido hasta más no poder, lo tendría que aplaudir la gente de Deportivo Cali por estar al frente pero no sé hasta dónde le alcanzará la cuerda. Lo único que pidió fue la nómina al día, le dicen que ya está, que el canje, pero el remedio llega y después otra vez el Cali está en ese círculo y los directivos ¿qué? ¿Quién da la cara? ¿Quién les dice la verdad a los hinchas?".

El Deportivo Cali se cae a pedazos y sus directivos no dan la cara. @ZonaLibreDeHumo pic.twitter.com/bnov7X2qwE — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) July 4, 2023

Las señales, a un par de semanas del inicio de la competencia, no dan ilusión: el club, como dice algunos, parece caerse a pedazos y, mientras se promueven cartas para pedir la salida del presidente Luis Fernando Mena, lo que podría ser al final otro paño de agua tibia que no resuelve lo fundamental, el fantasma del descenso que parecía espantado, encuentra espacio para volver a inquietar.