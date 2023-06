Pinto y el fulminante mensaje al Cali ¿Está en duda su continuidad?

Los últimos semestres para el Deportivo Cali no han sido los mejores. Los malos resultados han desembocado en una crisis a nivel deportivo e institucional, donde hasta los pagos a jugadores se han visto retrasados por las deudas que tiene el club.



Varios jugadores han dejado al club, a la espera de una solución. Con Jorge Luis Pinto, desde lo deportivo, los azucareros tuvieron una leve mejoría, al menos, para sumar y alejarse del tema del descenso.



Ahora, con la pretemporada en camino, el estratega busca mejorar el plantel. En charla con el programa El Vbar, de Caracol Radio, cuestionó lo que han hecho “Yo no sé, hay múltiples negociaciones, que el presidente y junta manejan, proyectan. Hay dos preventas de jugadores del plantel, que con esa plata pueden arreglarse cosas. Estamos en eso, quiero contarles con toda sinceridad que, si las cosas se clarifican, bien, si no, se complican todo”.



Cuando le preguntaron, dejó en el aire que hay cosas que le preocupan, incluso, para lo que es la nueva temporada “Sobre todo, por lo económico, dios quiera que les paguen mañana a los muchachos, que se tranquilice lo del mes. Hemos venido dialogando con eso. Hoy me preguntó la junta y que pena si saco privacidades, me preguntaron cuál era el jugador que más necesita y yo les dije que el que más necesito es al que les paguen mensualmente a los jugadores”.



Le insistieron y afirmó, que, de no mejorar ciertas cosas, dejaría el Deportivo Cali “A veces le dan ganas de partir, esconderse de la pena y todo. A veces se motiva por ver el grupo de jugadores, todos. Mis pretemporadas son exigentes y estos muchachos se han matado en todos los aspectos, eso motiva. No puedo fracasar con esto, trabajan bien. Falta algo más, la competencia en Colombia no es fácil, hay clubes armados y que me desbarataron el equipo que tenía proyectado”.