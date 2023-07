¿Qué debe cuidar Nacional contra Racing? Así llegan rivales en Copa

Atlético Nacional se medirá en octavos de final a Racing de Argentina, una noticia buena y una mala: evitó a 'cocos' brasileños pero se medirá a un primer duro oponente argentino en octavos y, si pasa, a Boca Juniors en cuartos.

Al final aquí ya no hay rivales fáciles y hay que preparar en detalle, antes que nada la recuperación propia: el equipo viene de una derrota muy dolorosa en la final de Liga Betplay contra Millonarios y de dos caídas en el cierre de la fase de grupos de Libertadores y, lo que es más complejo, con una serie de cuestionamientos al técnico Paulo Autuori.



En esta realidad aparece Racing, que si bien no es gran protagonista en la superliga de Argentina (puesto 13, 30 puntos, a 20 de River Plate) parece haberse reservado para la Copa: fue líder del grupo A en dura zona contra Flamengo, con 4 victorias, 1 empate y solo 1 derrota, con una diferencia de gol de +7.



Y con todo, nada dice más que el hecho de que Edwin Cardona, ex verdolaga y ganador con la institución antioqueña, esté en la plantilla de un Fernando Gago que lo ha arropado y le ha soltado la mano en medio de una larga y compleja lista de desencuentros que lo tienen como suplente.



De hecho, en Argentina no está muy preocupados por el rival de Racing en octavos: "A la Academia le tocó un adversario de dificultad media. Más allá de su historia copera y del viaje largo que hará Racing, el conjunto de Medellín no está en un gran momento. Se clasificó segundo, pero sufrió en su cancha con la derrota ante Patronato, donde jugó mal y cayó 1-0 en la última fecha. Se vio un equipo sin cambio de ritmo de mitad hacia adelante, al que le cuesta mucho tener profundidad y sorpresa por su juego lento. Como carta principal, cuenta con Dorlan Pavón, quien marcha segundo en la tabla de goleadores de la Copa con seis unidades (al igual que Cano, de Fluminense)", escribió el diario Olé.



Lo que les preocupa en realidad es el prestigio de Autuori: "tiene experiencia en este torneo luego de ganarla en dos ocasiones, buscará la tercera para él y para el club que tiene dos (1989 y 2016)", destacaron.



¿Cuándo y cómo se disputarán los partidos?



Nacional por estar en el bolillero 2, arranca como local en el Atanasio Girardot y finaliza como visitante en El Cilindro de Avellaneda.



A falta de fechas y horarios oficiales, la ida está prevista 1, 2 o 3 de agosto de 2023 en territorio colombiano y la vuelta el 8, 9 o 10 de agosto de 2023, en Buenos Aires.



Vale mencionar que Atlético Nacional y Racing se enfrentaron ya en dos oportunidades por octavos de final de la Libertadores de 1989. La ida fue 2 a 0 para el conjunto colombiano; mientras que la vuelta la ganó Racing 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda. Atlético Nacional avanzó de ronda y terminó consagrándose campeón de esa edición ante Olimpia por penales.