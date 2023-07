FCF apunta a las alcaldías: 'los conciertos están acabando el fútbol'

El fútbol en Colombia es uno de los espectáculos con mayor rating, por lo cual sus dirigentes reclaman un trato preferencial. Sin embargo, para las administraciones municipales es un tema difícil pues, en su calidad de administradores de los estadios, no pueden darle trato preferencial.

Sin embargo, para el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, la situación conspira directamente contra el evento con mayor difusión.



“Me llegó una carta de Medellín en la que me dicen que en los próximos 4 meses hay 12 o 15 conciertos. Por favor, decirle a Nacional y a Medellín que están clasificados en Copas internacionales que no pueden utilizar los estadios. Respeto los conciertos y los artistas porque además me gusta y cuando puedo ir asisto ¿Que no pueden ir porque hay que darle prioridad al concierto? Los estadios de fútbol se hicieron primero para el fútbol. A los estadios de fútbol y a los equipos hay que decirles ‘¿Tienen libre estas fechas?’ Sí o no. ¿Sería posible que podamos hacer un concierto? Ahí sí, pero es al revés. Aquí los conciertos están acabando con el fútbol y no debería ser”, reclamó en charla con AS Colombia.



Al responder si estaba de acuerdo con la convivencia de los conciertos y eventos culturales y el fútbol detalló: “No, porque los escenarios no dan para ello, las fechas tampoco. A menos que haya un concierto un 28 de diciembre que no hay fútbol es aceptable, o el 10 de enero, o 15 de julio. ¿Por qué en estas fechas de receso no hay conciertos? Pero no puede ser que Nacional vaya a jugar su próximo partido de Copa Libertadores y coincida con que ese día haya concierto y se tenga que ir para otro estadio. Pongo de ejemplo al equipo de Medellín, pero pasa lo mismo en Bogotá, Cali o Barranquilla. Eso no puede estar pasando y el fútbol es primero en los estadios, así debe ser y desafortunadamente hay normas que no se están cumpliendo, le están dando prioridad a los conciertos y creo que eso le está haciendo mucho daño al fútbol. Aprieta los campeonatos porque tienen que aplazar partidos y ahí es donde se vuelve esa acumulación de fechas que produce lo que vivimos ahora que el partido de la Selección Colombia coincidió con la final de la Liga”.



La solución es difícil pues evidentemente para un alcalde no debe haber, por una cuestión mínima de equidad, una preferencia para el fútbol por encima de otros eventos. La solución, claramente, sería que los clubes tuvieran estadios propios como pasa en varios lugares del mundo, pero eso no parece viable en Colombia en el corto plazo.



“Creo que es un ideal que tarde o temprano debemos realizarlo. Son proyectos muy ambiciosos, hoy las condiciones económicas que tienen los clubes como fondos privados o propios para hacerlo no creo que sea muy realizable. Pero con el tema de figuras que han tenido mucho éxito en el mundo de empresas que han construido los estadios, los explotan ellos y 20 o 30 años después revierten a los clubes que han facilitado. Eso es una figura que ha funcionado muy bien y pudiera hacerse necesario que pensemos en esa necesidad. Pero mientras tanto, que no nos ataquen, ni nos quiten el espectáculo. Es que no hay nada que genere más alegría que el fútbol en este país. Pero cada día nos ponen más obstáculos y eso no puede ser”, concluyó Jesurún.