Atlético Nacional y Pereira ya conocen su camino en Libertadores

En Luque, Paraguay, se celebró este miércoles el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores y el cuadro definitivo hasta la final, en el mítico Estadio Maracaná.





Los equipos colombianos quedaron sembrados en la misma llave de los octavos de final y no habrá duelo colombiano en la gran final. Atlético Nacional jugará contra Racing y Deportivo Pereira frente a Independiente del Valle.



😍 ¡Así quedó el cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 #GloriaEterna pic.twitter.com/lQFP1YaI7S — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 5, 2023



Club Nacional de Uruguay se enfrentará al histórico Boca Juniors, en la última balota del sorteo



River Plate vs Internacional, otro gran choque que sacará chispas en estos octavos de final



Argentinos Juniors rivalizará a Fluminense del colombiano Jhon Arias



Deportivo Pereira, gran sorpresa de la fase de grupos se enfrentará a Independiente del Valle, uno de los equipos protagonistas de los últimos años



Atlético Mineiro jugará contra Palmeiras y es el primer duelo de brasileños en estos octavos



Flamengo vs Olimpia rivalizarán en octavos de final



Bolívar y Athletico Paranaense, otro de los cruces



Definido el primer cruce de octavos de final: Atlético Nacional vs Racing



Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, empieza la ceremonia del sorteo de octavos de final de Libertadores dando un balance sobre los premios al mérito deportivo que han entregado en competencias internacionales.



Ya todo está listo para la ceremonia...



Así se celebrará el sorteo:

​

Vale recordar que los ocho clasificados en primer lugar en sus grupos están en el bolillero 1 y los ocho segundos van al bolillero 2. Allí aparecen los dos equipos colombianos clasificados: Deportivo Pereira y Atlético Nacional.



Los equipos del bolillero 1 definen sus partidos de local. Así están conformados los bombos:



Bombo 1

Racing

Internacional

Palmeiras

Fluminense

Independiente del Valle

Boca

Paranaense

Olimpia



Bombo 2

Flamengo

Nacional

Bolívar

River

Argentinos Juniors

Deportivo Pereira

Atlético Mineiro

Atlético Nacional

🏆🔜 ¡Así será el sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores!



⚽️🔝 De un lado, los 8⃣ primeros de la Fase de Grupos. Del otro, los 8⃣ segundos.#GloriaEterna pic.twitter.com/efvlkcWs30 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) July 5, 2023



Sorteo de cuartos y semifinal



Para las fases siguientes y hasta las semifinales inclusive, la localía en los partidos estará supeditada a la numeración que cada equipo haya obtenido en el orden de ubicación de la fase de grupos. En cada llave, los equipos con numeración menor definen de local el partido de vuelta.



En esta fase podrán enfrentarse equipos provenientes del mismo país, así como también los que ya se hayan enfrentado entre si en la fase de grupos de la competencia.



¿Cuándo se jugarán los octavos de final?



os octavos de final comenzarán en la semana del miércoles 2 de agosto, mientras que los partidos de vuelta se disputarán durante la semana siguiente.



En los duelos podrán enfrentarse equipos de un mismo país y también aquellos que hayan compartido un mismo grupo. El primer partido de cada llave se jugará en el estadio de los clubes que salgan del bombo de los segundos y la vuelta, en el del primero.





Nacional y Pereira ya tienen rivales en octavos de final de la Copa Libertadores