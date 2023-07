Copa Libertadores: equipos favoritos que pueden llegar a cuartos

La Copa Libertadores de América 2023 busca campeón y Flamengo, actual campeón de la competencia, quedó en una zona bastante compleja tras los sorteos de los octavos de final que busca superar para lograr retener el título.

ida y vuelta, pero solo los primeros de cada zona son los que tendrán el derecho a terminar de local, siendo esta, la primera ventaja. Sin embargo, tras los cruces puede que ese ítem pase a un segundo plano.



¿Quiénes llegan favoritos en los cruces tras rendimiento en fase de grupos?



Esta edición de Libertadores tuvo un vaivén de dificultades para todos los equipos participantes y no hubo club que lograra sacar una diferencia abismal, pero al final, la historia y jerarquía los sacó adelante en las últimas fechas. ¿Pasará lo mismo en esta instancia o habrá sorpresas?



Atlético Nacional vs Racing

El club verdolaga y la academia chocarán tal vez en uno de los duelos más parejos, pero la jerarquía histórica sería el plus para Nacional, quien, sobre el papel, podría darle la pelea a los de Gago. El rendimiento de Racing fue de 13 puntos en seis partidos, clasificando primero y de local se hizo fuerte (no perdió ningún partido), por lo que llegaría como favorito sobre los colombianos.



Pereira vs Independiente del Valle



El otro equipo colombiano y el único debutante de esta competencia tuvo una buena fase de grupos y la llave no es para nada mal, pues le tocó con un equipo al que le puede jugar de tú a tú, pero que tiene gran proceso en torneos internacionales y podría pesar. En sus zonas el rendimiento va a favor de los ecuatorianos quienes sumaron 12 puntos, cuatro más que los matecañas y se perfilan como favoritos. De local ganaron todos sus juegos.



Club Nacional vs Boca Juniors



Los xeneizes clasificaron de primero en su zona, pero sin mucha diferencia y tras el mal juego de los dirigidos por Almirón, podrían sufrir problemas frente a un histórico. Boca hizo 13 puntos, mientras que Nacional 11 y no hay un claro favorito.



Atlético Mineiro vs Palmeiras



Es el único duelo entre países y le tocó al verdao y a los galos, donde acá tal vez por lo que son de la misma nacionalidad, no habría ventaja alguna, pero en grupos el mejor terminó siendo Palmeiras, incluso, se convirtió en el club que sumó más puntos de toda esta fase. Por otro lado, Mineiro sufrió y apenas sufrió 10 puntos, además, perdieron un juego de local contra Libertad, por lo que el favorito parece estar inclinada para el equipo verde.



Bolívar vs Paranaense

Los bolivianos dieron pelea en el grupo de Palmeiras, pero Paranaense también ganó su grupo con 13 unidades. Sin embargo, no hay un claro favorito, debido a que jugar en La Paz siempre será un gran reto, además, ambos clubes llegan invictos en condición de local al no perder ningún juego.



River Plate vs Internacional

Ambos no tuvieron su mejor inicio en fase de grupos y sufrieron problemas, pero la historia los hizo salir adelante. Acá el equipo de Demichelis podría perder el favoritismo por terminar de visitante y en fuera de casa no ganó ningún juego, perdiendo dos y empatando uno, por lo que la tarea es difícil.



Argentinos Juniors vs Fluminense

El equipo donde juega el colombiano Jhon Arias y el goleador argentino Germán Cano tal vez tendrán una de las llaves más disparejas y su equipo llega como súper favorito tras una fase de grupos importante y en la que de local los brasileños lograron siete goles a favor y tan solo dos en contra.



Flamengo vs Olimpia

El vigente campeón de la Libertadores tiene la tarea de seguir con vida y demostrar por qué es uno de los favoritos, pero frente a Olimpia no la tendrán fácil y más si terminan en Paraguay, allí su rival ganaron tres partidos en su estadio. Sin embargo, la historia reciente copera pueda terminar a favor de los brasileños.