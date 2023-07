Números no ayudan: Independiente del Valle, rival de Pereira en Copa

Deportivo Pereira, que en su primera participación en una Copa Libertadores logró clasificarse a la segunda fase, no va a tener un rival sencillo en octavos de final.

El sorteo deparó un cruce con Independiente del Valle, que fue primero del grupo E con 12 unidades por delante de Argentinos Juniors, Corinthians y Liverpool de Uruguay. Sin duda es un gran mérito ser líder contra un gigante brasileño.



Pero no es para nada una novedad pues el equipo ecuatoriano, que comenzó su proceso hace casi una década, ya ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Además fue finalista de la Copa Libertadores 2016 contra Atlético Nacional. Era uno de los rivales que, desde el bombo 2, querían evitar todos. El argentino Martín Anselmi es el entrenador y Júnior Sornoza, Michael Hoyos y Lautaro Díaz los hombres a controlar.



Entre tanto Pereira, un equipo de autor que fue campeón en diciembre pasado de la mano de Alejandro Restrepo, ha firmado un primer semestre sin protagonismo en la Liga Betplay (no avanzó a cuadrangulares), ha cambiado casi toda la nómina que logró la primera estrella en el torneo local y aún así se ha destacado en Libertadores, tras una fase de grupos en la que acabó segundo, con 8 puntos, detrás de Boca Juniors y superando a Colo Colo y Monagas. Todo lo que ha hecho ya es ganancia.

Eso sí, vale decir que en términos estadísticos, la superioridad de los ecuatorianos es notoria: 17 victorias de Independiente del Valle en 24 partidos contrastan con las 8 de los colombianos en 26 salidas, por no mencionar el rendimiento de 72 por ciento del primero frente al 42 por ciento de los segundos.

Pereira vs Independiente del Valle Foto: Sofascore para Futbolred

¿Cuándo serán los partidos de octavos?

El partido de ida de los octavos de final se jugará entre el martes Primero y el jueves 3 de agosto en el estadio Hernán Ramírez Villegas. El duelo de vuelta será entre el 8 y el 10 del mismo mes en el estadio Banco Guayaquil.