Pedro Sarmiento tras el clásico: 'Ganamos bien contra un gran rival'

Atlético Nacional regresó a la victoria, tras superar 3-2 a Independiente Medellín, por la fecha 18 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico interino Pedro Sarmiento valoró el desempeño colectivo de los verdolagas sobre el conjunto rojo de Antioquia.

"El gol tempranero condiciona y complica reponerse. Nos faltó acertar un poco más. Los jugadores tuvieron un momento para reaccionar, imponiéndose en el resultado para terminar el primer tiempo. Le volvió el alma al cuerpo y eso fortalece mucho. En el segundo tiempo, teníamos la confianza, llegó el tercer gol para realizar cambios que apuntara a la estructura y la posesión de la pelota. Luchamos, corrimos, nos pusimos 3-2, tuvimos la oportunidad para anotar más goles. Ganamos bien contra un gran rival", destacó.



Además, el entrenador señaló que "Nacional tuvo personalidad, calidad y jerarquía. Alguna cosa hicimos mejor que el rival y eso nos permitió irnos ganando al cierre del primer tiempo. Creo en ellos, es un grupo especial, tienen camaradería y son capaces de reponerse. No quiero que se recompongan, sino que salgan a ganar desde el inicio. Hubo carácter y temperamento. Uno siente un 'frescote', la tranquilidad de ganarle a un gran rival como Medellín. No tomo revanchas, pensamos en lo que podíamos ser capaz. No hablamos del clásico anterior, sino detalles del rival. Lo que hicimos en la semana, en gran parte salió".



Sobre el trabajo del rival, Sarmiento comentó que "conocemos cosas del equipo, cuando se hicieron los cambios, no renunciamos a atacar. Cuando vamos ganando, no quiero arriesgar con los marcadores de punta, generamos opciones, llegamos. Angulo tuvo dos opciones. ¿miedo? pues sí, a todos nos da 'miedito', pero aún así no renunciamos a atacar. Al miedo no le han puesto calzones. Ellos reaccionaron, a uno en la cancha no escuchan. Por eso destaco la personalidad de ellos, ellos fueron capaces de reaccionar".



Finalmente, habló sobre el remate de este campeonato y los puntos para asegurar la clasificación. "El torneo es muy disputado, hay equipos que en esta fecha sacaron muchos resultados de visitantes. Están siendo precisos arriba, hay buenos equipos. Nosotros debemos asegurarnos, quedan 12 puntos y esto se va a sumar más de 30 puntos. Viene un partido muy duro, contra un equipo que trabaja muy bien tácticamente y frente a un gran entrenador como Leonel (Álvarez). Esto es de recuperarse y competir. Hay que trabajar en la recuperación y en la memoria de los jugadores".



