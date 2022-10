Jorge Luis Pinto: ‘Vamos a darlo todo para ganar el clásico’

Este jueves, el plantel profesional del Deportivo Cali, completó su tercera jornada de trabajo, bajo las órdenes del nuevo cuerpo técnico encabezado por entrenador santandereano, Jorge Luis Pinto, quien ha aprovechado cada minuto de trabajo para poder conocer mejor al grupo y articularlo para recibir este domingo al América de Cali, en una nueva versión del clásico vallecaucano.

Precisamente, el técnico de 69 años se mostró muy contento por afrontar este compromiso: “los clásicos me encantan, los he jugado en todas las partes del mundo. De pronto en el Cali cuando estuve, había algunas marcadas diferencias, que no me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe. Pero me encantan jugarlos y cuando vi que el primer partido que iba a dirigir era contra América, me gustó mucho más”.



Lamenta que se tenga que vivir a puerta cerrada, por la sanción que arrastra el Cali: “son de esos partidos bravos, lindos, en el cual los jugadores se compenetran y lo dan todo. Por lo tanto, lástima que la afición no esté, pero sé que este equipo va a hacer un gran partido”.



Contó cuales son los clásicos que ha dirigido: “son bravos, Alianza vs. Universitario en Perú, en selecciones con Honduras vs. Costa Rica es a muerte, Millonarios vs. Santa Fe, el clásico de Barranquilla también lo dirigí muchas veces. Son partidos bonitos, el único pesar que tengo es que no vaya la afición”.



Reveló cómo ha sido la articulación con el grupo: “bien, ellos me conocen porque saben quién soy y también los conozco, indudablemente que no a todos bien, pero si a una gran parte del grupo lo conocía perfectamente, los he visto jugar y todo lo demás. Me he empapado mucho de lo que viene haciendo con el equipo, especialmente en la parte futbolera”.



Por último, le envió un mensaje a los hinchas para que los apoyen desde la distancia: “que nos acompañen. La doce debe estar frente al televisor



acompañándonos. No le quepa la menor duda que vamos a darlo todo y hacer lo que sea necesario para ganar este partido”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15