Alexandre Guimaraes: ‘un clásico siempre es disputado’

En América de Cali se están preparando para afrontar el próximo clásico vallecaucano contra el Deportivo Cali, duelo que se disputará este domingo en horas de la tarde en el estadio del Cali en Palmaseca a puerta cerrada. El técnico Alexandre Guimaraes, habló de cómo manejar el nerviosismo del grupo por el poco margen de error que tienen.

“Hemos ido conversando con algunos jugadores, haremos algunas cosas para seguir repitiendo patrones de finalización, con el fin que podamos ser más certeros. Sabemos bien que una cosa es el entrenamiento y otra es el partido, pero lo principal es seguir haciendo, transmitiendo confianza y calma a los futbolistas. Tenemos 15 puntos en disputa y nuestro número mágico sería 31 para no depender de nadie”.



De la posible titular del Cali dijo que “hay algunas situaciones específicas individuales de un supuesto once que uno podría imaginar de ellos, pero aquí ahora lo que nos interesa hacer nuestro juego para empezar a buscar estos ocho puntos que nos faltan para clasificar”.



Dijo que a pesar del cambio de cuerpo técnico, se mantendrá la misma intensidad: “independientemente si hay cambio en los banquillos, un clásico siempre es disputado. Lo que es indudable, es que nos vamos a enfrentar a un equipo en donde va a tener una cuota enorme de pundonor, en eso no tengo ninguna duda. Tenemos claro que va a ser un partido, donde tendremos que estar muy enfocados en jugar, siendo además, un partido donde no hay público”.



Sobre la variación que ha tenido la nómina, dijo que “tiene que ver un poco de todo. En el intentar y aprovechar a los jugadores que están en el momento, para seguir alimentando esa buena fase y también en otros partidos plantear diferentes vías para poder llegar al ataque. Creo que los dos últimos juegos fueron así, y esto en producción de juego y cantidades de llegadas, el equipo se ha entregado a lo que hemos querido proponer”.



Fue interrogado sobre las novedades médicas del grupo, respondiendo que “Nicolas Giraldo ha hecho su trabajo con el departamento médico, no ha tocado cancha, pero todavía tenemos viernes y sábado. Iago Falque y Cristian Arrieta, el lunes hicieron fútbol contra la sub-20 equipo, Iago más acelerado; lo hicieron muy bien, no acusaron después de los 80 minutos ningún problema y eso es esperanzador”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15