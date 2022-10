Millonarios sigue sin levantar: preocupante racha con caídas

Millonarios sumó su tercera derrota en todo el campeonato, luego de la remontada de Santa Fe, en el clásico capitalino. Equidad, Santa Fe y Once Caldas, aprovecharon los momentos de desconcentración de los embajadores, para arrebatarle lo que en algunos instantes, parecía la clasificación anticipada para los de Gamero.



Volvieron los fantasmas del pasado para la afición azul, una remontada que trae los malos recuerdos de resultados y clasificaciones que se perdieron por los mínimos detalles, esos, que han privado a los azules de disputar finales y ratificar el favoritismo.



Y es que, por Liga, los embajadores no suman un triunfo desde la fecha 13, en aquel triunfo por la mínima diferencia contra Junior. Además, son cuatro partidos consecutivos acumulando tres derrotas y un empate, entre Copa y Liga.



Contra Once Caldas, América y Santa Fe, empezó ganando y no aguantó la diferencia, para ratificar con anticipación, la clasificación a las finales de Liga. Son 28 unidades que tienen, cerca de lograr la clasificación, pero, con el precedente de que los clubes que venían detrás, están por alcanzarlo, por lo que lograr una victoria será vital, para sellar los rumores abiertos a una crisis deportiva.



Será algo más de una semana, donde el elenco de Gamero, necesitará centrar el camino y entender cuáles son sus falencias, desde lo táctico y anímico, para encarrilar un tren que a inicio de temporada, parecía con rumbo fijo.