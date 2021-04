América ya hizo la solicitud de un estadio para recibir al Tolima

Adelantándose a la posibilidad de que la última fecha del ‘todos contra todos’ tenga que realizarse en horario nocturno y de forma simultánea para los equipos que están involucrados en la clasificación a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021, América de Cali sigue en búsqueda de un estadio alterno para disputar su partido como local de la jornada 19 frente al Tolima.



Ramiro Ruiz, presidente del Envigado, le confirmó a FUTBOLRED que tiene la mejor intención para darle la mano al campeón colombiano y el miércoles pasó la solicitud a la Alcaldía, al Imder y a las autoridades sanitarias, ya que Antioquia está en el tercer pico de la pandemia y es uno de los departamentos más afectados.

El directivo le dijo a que este portal que “esa es la idea, América cuenta con todo nuestro apoyo, pero dependemos de las autoridades locales”.



Los directivos rojos habían analizado otras opciones como Armenia y Pereira, que quedaron descartadas por la alta ocupación de las salas de cuidados intensivos en la actualidad, mientras que en el estadio de Palmira no favorece el estado de la gramilla.



Para no dar más vueltas, el conjunto escarlata también se encuentra a la espera de que la Conmebol le responda la solicitud de poder utilizar el Pascual Guerrero en Copa Libertadores, en horario cuyo inicio no supere las 3:30 de la tarde, debido a que el escenario es sometido a cambio de luminarias LED para la Copa América de mitad de año.



Seguramente este viernes después del sorteo se conocerá la decisión de la rectora del balompié continental, aunque el tema de televisión tiene una gran incidencia y más si en el grupo que le corresponde quedan equipos con buen rating, que generalmente juegan en la noche.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces