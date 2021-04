Dimayor responde por numerosos casos de covid: 'la salud prima'

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, habló de la noticia del momento: el contagio masivo de covid-19, las sospechas sobre el Pereira y, en últimas, la implementación del protocolo en el fútbol colombiano.

"Tenemos que analizar la situación de la cantidad de positivos de los equipos como Pereira y Águilas pero las decisiones se toman con cabeza fría", comentó el directivo en el programa el Vbar de Caracol Radio.



Águilas Doradas confirmó que tiene 18 casos y dejó en el aire la necesidad de reprogramar el partido del próximo domingo contra Boyacá Chicó, lo que, según se comenta, no es una posibilidad para la Dimayor, dada la premura del calendario por la realización de la Copa América. Para Jaramillo no está escrito en piedra: "La posibilidad de aplazar los partidos están. Prima, la salud encima de todo... Por más apretado que esté el campeonato, la salud siempre va a primar sobre lo deportivo", dijo.



Un principio de solución, según el directivo, ya se dio: "hemos pedido habilitar más número de jugadores para suplir los jugadores en estos casos [Caso Águilas]. No inscribir 30 sino 40 jugadores"



Sin embargo, quedan las dudas expuestas por Pimentel sobre el rigor de la implementación del protocolo y esos 18 casos de Águilas que dejan claro que, en efecto, algo está pasando.