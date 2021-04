‘Neneco’ Rentería le huye al descenso: tiene nuevo equipo en Brasil

Después de un 2020 tristísimo desde lo deportivo, Carlos Rentería movió hilos y encontró un nuevo equipo en territorio brasileño. El volante central llegó en octubre del año pasado a Botafogo, equipo que terminó descendiendo.

Si bien, el ex Deportes Tolima jugó un total de 12 partidos con el ‘Fogao’, la pésima situación desde los resultados poco cambió y terminaron cerrando el año en la última casilla.



Ahora bien, el popularmente llamado ‘Neneco’ no jugará la Serie B, ya que este jueves fue presentado en el Sport Recife de primera división. “¡Bienvenido! El volante Carlos Rentería es el refuerzo roji-negro más reciente. Que sea un paso de mucho éxito!”, trinó el club en redes sociales.

El negocio entre ambos clubes fue claro: préstamo por un año con opción de compra. Recordemos que Recife actualmente es séptimo del Grupo B en la Copa do Nordeste, curiosamente un puesto delante del colero Botafogo. El Brasileirao iniciará el mes de mayo.