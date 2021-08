Solicitudes de Juan Carlos Osorio siguen tomando forma en Cascajal

Aparte de nuevos fichajes, hubo otros aspectos relacionados con la sede de Cascajal que Juan Carlos Osorio le solicitó a Tulio Gómez para desarrollar su proyecto deportivo.



Tenían que ver con la construcción de una cancha más en el sitio de entrenamiento en la cual pudieran estar los jugadores de las categorías Sub 15, Sub 17 y Sub 20 mucho más cercanos al plantel profesional y a la vista del risaraldense, lo mismo que un centro de alto rendimiento para potenciar la parte física.

Las obras avanzan de buena forma y se cree que entre septiembre y octubre estén finalizadas, cumpliéndole el deseo a Osorio. En un acto de la Alcaldía de Cali realizado en el Pascual Guerrero, l máximo accionista del club, Tulio Gómez, nos actualizó sobre cómo están los trabajos en : “Las estamos adecuando, vamos a tener tres canchas parecidas a esa belleza (señaló la grama del Pascual), 68 metros de ancho por 90 de fondo y estamos haciendo el centro de alto rendimiento”.



Reconoció que serán muy importantes para desarrollar la cantera: “Hacía 30 años que a Cascajal no se le metían ni un peso. Cuando esté listo vamos a hacer un evento bien bonito allá, la verdad es que vamos a tener una sede de lujo. Las canchas están en dos o tres meses, en el Centro de Alto Rendimiento hay que montar la infraestructura, hay una empresa de Estados Unidos, que conoce el míster Osorio y será la encargada de montar el equipamento. Lo que me está pidiendo Osorio no es para él, es para el equipo, Osorio y se va nos deja eso; tenemos que aprovechar los conocimientos de ese hombre”.



Sobre la Superliga, pendiente con Santa Fe, señaló que “el calendario está muy apretado, tenemos clásicos, el calendario puede terminar el 27 o 28 de diciembre. Lo veo difícil, aunque lo ideal sería hacerla”.



En cuanto a la competencia interna que hay en el grupo con la consabida rotación del entrenador, que puso a debutar a Diego Novoa tras un semestre en blanco, Gómez dijo que “Osorio es un técnico muy capacitado, una cosa es ser entrenador y otra ser director técnico. Osorio como entrenador es el mejor de Colombia y de otros países. Reinaldo Rueda como técnico es excelente. Osorio potencializa a los jugadores, los entrena muy bien, recuerda que fue preparador físico del Manchester City, o sea que es integral, un estudioso, nos va a dar grandes satisfacciones. Pienso que desde Ochoa no teníamos un técnico de esos quilates”.



Volviendo al equipo profesional, el defensor Pablo Ortiz tuvo un cólico frente al Once Caldas, asociado a la vacuna contra la covid-19, mientras que el volante Daniel Hernández sufrió una contractura muscular y estarán en observación durante 48 horas, según el médico Germán Alberto Ochoa.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces