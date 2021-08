No podían escapar del VAR: partidazos de fecha 5 entre los elegidos

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este lunes cuáles serán los cuatro partidos de la fecha 5 que llevarán videoasistencia arbitral. Dos partidazos que se jugarán el sábado, entre ellos el clásico añejo entre Medellín y América, aparecen entre los elegidos.

Sábado, 14 de agosto



5:40 pm | Independiente Medellín vs América de Cali

8:00 pm | Deportivo Cali vs Millonarios



Domingo, 15 de agosto



6:05 pm | Patriotas vs Atlético Nacional

8:10 pm | Once Caldas vs Deportivo Pereira