A Osorio no le gusta esto: aumenta interés por Ortíz desde el exterior

Pablo Ortíz tiene grandes posibilidades de ser fichado en el exterior. Primero llegó una tentadora oferta desde Talleres de Córdoba y ahora aparecieron en escena dos clubes más.



Según el programa Zona Libre de Humo se trata de un equipo en México y otro en Portugal. Juan Carlos Osorio, entrenador del América de Cali, ya dijo NO la primera vez, ¿qué pasará ahora?

El defensor central había sido recomendado por el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba en el club argentino, en el que militan los colombianos Rafael Pérez y Diego Valoyes, pero en su momento no contó con el aval de Osorio, quien le expresó su deseo de contar con él en el segundo semestre.



El programa caleño indicó en Twitter que esta no es la única oferta que llegará al club por Ortíz: "Esta semana deben llegar dos ofertas formales por el defensor Pablo Ortiz, provenientes de México y Portugal".



El jugador de 23 años debutó con Juan Cruz Real en los 'Diablos Rojos' y estuvo cedido en Deportivo Pasto. Regresó al club y se ha convertido en una gran apuesta de Osorio en su cuarteto posterior y por eso su negativa frente a una posible salida. En el partido del fin de semana frente a Once Caldas en el Pascual, Ortíz salió de la cancha a los 35 minutos, según el médico de la institución por temas estomacales.



Sin embargo, el sueño de Pablo de jugar en el exterior podría cumplirse en cualquier momento. Ya se había dicho que Talleres estaba dispuesto a pagar 1.5 millones de dólares por el 50% de su pase, y la negociación no está del todo descartada. ¿Llegará alguna oferta mejor y lo dejarán partir?