Mejorar ataque y posesión: pautas del DIM de cara al duelo de rojos

El empate contra La Equidad desnudó varios detalles a mejorar en el Deportivo Independiente Medellín pensando en el próximo partido de Liga, el sábado 14 de agosto contra América de Cali en el Atanasio. Justamente contra los ‘diablos rojos’ pero en el Pascual Guerrero fue el último triunfo poderoso en Liga y ese resultado es urgente para Hernán Darío Gómez y sus dirigidos.



A diferencia de las dos últimas semanas, Medellín contará con más días de trabajo para optimizar el plantel. Seguramente se va a dar el debut del panameño Miguel Camargo con el equipo y pese a la ausencia de David Loaiza, Andrés Mosquera Marmolejo y Germán Gutiérrez, quienes están con la Selección Colombia en el morfociclo de trabajo, ‘Bolillo’ buscará con su grupo, mejorar la definición. En la Liga, el poderoso ha marcado un solo gol, el de Agustín Vuletich contra Águilas Doradas, seguramente el ataque con dos delanteros será el arma a emplear en el conjunto rojo de Antioquia.



Otro tema clave es la posesión de la pelota, si bien el equipo ha mejorado en la parte defensiva, un dolor de cabeza en el semestre anterior. Medellín no puede encerrarse ni renunciar al control del juego, hay que sostener la pelota, buscar alternativas en transiciones rápidas, elaboraciones, juegos por banda y mecanizaciones de movimientos.



La pelota quieta ofensiva y defensiva son otros detalles no menores en los que el DIM deberá trabajar mucho más. Frente a La Equidad en el juego anterior, el equipo cometió muchas faltas cerca al área rival y gracias a la mala puntería de los aseguradores, no pasaron aprietos.



Con el avance en la recuperación de Juan Pablo Gallego y Adrián Arregui, ‘Bolillo’ confía poder contar con ellos para el próximo encuentro, en el que se jugará algo más que tres puntos. También se dice que la Alcaldía de Medellín habilitaría 11.000 aficionados para el próximo sábado, donde la ciudad está viviendo la Feria de las Flores y en el que el DIM confía florecer en su juego con un triunfo sobre los escarlatas.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8