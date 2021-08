Portada en Argentina revela el futuro de Lionel Messi: todo se aclara

En su portada de este martes, el diario Olé tendrá a Lionel Messi con la camiseta del PSG. ¡SÍ! aunque sea una noticia dolorosa para los hinchas azulgranas, el argentino tendría prácticamente listo su fichaje. Cabe recordar que este lunes los medios españoles hablaron de una luz al final del túnel para la continuidad del '10'.



El medio argentino conoció detalles, que entregó de manera exclusiva, donde asegura que el campeón de la Copa América llega a París para firmar y ser anunciado de manera oficial. Todo sucedería este mismo 10 de agosto.

"Messi al PSG. Viajaría este mismo martes a París, y salvo imprevisto, jugará en el Paris Saint-Germain", indicó Olé en la noche del lunes (madrugada en Europa), a través de su cuenta de Twitter.



Y agrega que una fuente que "pisa fuerte en la negociación" aseguró que "todo está encaminado para que Leo viaje en las próximas horas, salvo una catástrofe". Olé reitera que "el astro viajaría este martes rumbo a Francia. Hay detalles del contrato que aún no se habían resuelto pero que estaban en camino (...) Por eso irá directamente a firmar un convenio que esté resuelto al 100%".



Esta noticia se conoció luego que Khalifa bin Hamad Al Thani, empresario catarí cercano a la familia dueña del PSG, asegurara en sus redes que la negociación estaba lista y le pidiera a los medios no ilusionar a los aficionados del FC Barcelona con su posible continuidad.



Cabe recordar que tan pronto se conoció que Leo no seguía en Barcelona, los medios parisinos contaron que el club separó la Torre Eiffel para este martes, a fin de presentar de manera oficial al mejor jugador del mundo. Un fichaje que sin duda revolucionará el mercado para la temporada 2021/22 y las calles de París ya enloquecen con la posibilidad de tenerlo en casa.