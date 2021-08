Prográmese con una semana a puro fútbol: Champions, Libertadores y más

La tusa tras la finalización de Copa América, Eurocopa y Juegos Olímpicos pasará más rápido de lo pensado. Para esta semana hay una nutrida agenda con partidos en el mundo, muchos de ellos con presencia de colombianos. En FUTBOLRED lo programamos, así que tome papel y lápiz.

Martes 10 de agosto

​

Ronda previa Champions League

12:30 pm | Shakhtar vs KRC Genk (Daniel Muñoz, Carlos Cuesta y Jhon Lucumí)

12:30 pm | Sheriff Tiraspol (Danilo Arboleda/Hansel Zapata) vs Estrella Roja

2:00 pm | Rangers (Alfredo Morelos) vs Malmo



Copa Libertadores – cuartos de final

7:30 pm | Sao Paulo (Luis Orejuela) vs Palmeiras



Miércoles 11 de agosto

​

Supercopa de Europa

2:00 pm | Chelsea vs Villarreal



Copa Libertadores – cuartos de final

5:15 pm |Olimpia (Sergio Otalvaro) vs Flamengo

7:30 pm | River (Jorge Carrascal) vs Mineiro



Jueves 12 de agosto



Ronda previa Europa League

1:00 pm | St. Johnstone vs Galatasaray (Falcao García)



Copa Sudamericana – cuartos de final

7:30 pm Santos vs Libertad (Daniel Bocanegra)



Liga de México

9:00 pm | Atlético San Luis (Jhon Duque) vs Necaxa



Viernes 13 de agosto



Bundesliga

1:30 pm | Borussia Mönchengladbach vs Bayern



Liga de España

2:00 pm | Valencia vs Getafe



Premier League

2:00 pm | Brentford vs Arsenal



Liga de Argentina

5:00 pm | Colón (Yéiler Goez/Wilson Morelo) vs Gimnasia (Harrinson Mancilla/Johan Carbonero)



MLS

9:30 pm | SJ Earthquakes vs Vancouver (Cristian Dájome/Déiber Caicedo)