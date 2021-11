América, a buscar sede: Se cae una de las opciones para cuadrangulares

América de Cali contemplaba dos opciones para jugar como local el primer partido de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 frente a Millonarios y Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, mencionó que le gusta Pereira, pero al estar involucrado el cuadro matecaña en la definición era muy difícil.



Por ello, el mismo directivo mencionó a Armenia y Manizales como las otras candidatas, teniendo en cuenta la cercanía geográfica con el departamento del Valle del Cauca.

Sin embargo, una de ellas ya descartó esa posibilidad, de acuerdo con lo manifestado esta mañana por el alcalde de dicha ciudad a uno de sus asesores. Se trata de Armenia, que hace unos meses tampoco aceptó albergar al elenco rojo en la Copa Libertadores, por las situaciones de orden público que generan algunas de las barras.



FUTBOLRED contactó a James Padilla García, ex gerente del Imdera y ahora asesor de Despacho del alcalde, José Manuel Ríos, quien confirmó que “de ese rumor que existe no hemos recibido ninguna solicitud especial, pero el Alcalde está renuente y dice que no quiere prestar el estadio para que el América juegue en Armenia, teniendo en cuenta unos hechos sucedidos este domingo en las afueras de la ciudad entre hinchas del Quindío y América, en los que resultaron varios lesionados y se pretende que en el mes de diciembre no haya ninguna alteración de orden público. Entonces el Alcalde ha dicho que de existir esa solicitud no prestaría el Estadio Centenario para que juegue el América”.



En un informe completo de lo ocurrido, Padilla expresó que “La Línea estuvo cerrada y este lunes estábamos haciendo la inauguración con el Presidente, el Gobernador y el Alcalde. Por ello, los hinchas del Deportes Quindío se tuvieron que ir por Fresno (Tolima) para llegar a Ibagué y se encontraron con unos aficionados del América, hubo peleas, puñaladas, heridos, entonces con esas represalias lo que se esperaría si América jugara en Armenia, de allí que el Alcalde quiera evitar cualquier situación de estas”.



Como se sabe, el Estadio Pascual Guerrero se encuentra ocupado con la programación de los I Juegos Panamericanos Junior hasta el 5 de diciembre. El calendario de los 'diablos' lo tendrá por fuera durante la segunda y tercera fechas, y al regreso ya podrá hacer uso del escenario.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces