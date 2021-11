América de Cali, de desahuciado a motivado en los cuadrangulares

No parece un dato menor. América de Cali se volvió a clasificar octavo en la Liga BetPlay, como lo había hecho en 2019 y 2020, cuando fue campeón, y con los mismos 29 puntos que consiguió hace un año al mando de Juan Cruz Real.



Este domingo vapuleó 1-5 como visitante al Pereira, milagrosamente se vio favorecido por los resultados en otras plazas y con una alta dosis de se clasificó a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, instancia en la que quedó en el Grupo B junto a Millonarios, Tolima y Alianza Petrolera.



Para FUTBOLRED, aquí están las fortalezas y debilidades del elenco escarlata:

Fortalezas:



Viene de menos a más en el juego ofensivo: Ocho goles en los dos últimos partidos (3-0 a Pasto y 1-5 al Pereira) indican que el cuadro rojo ha mejorado en su efectividad, ya que anteriormente solo tenía 1 tanto por juego.



Frente a Pereira fue determinante el accionar de Deinner Quiñones, quien aparte de hacerse presente en el marcador estuvo lúcido para habilitar a sus compañeros en otras acciones. De igual forma, Jeison Lucumí y Adrián Ramos contribuyeron a esa buena presentación con goleada en ‘la Perla del Otún’.



La experiencia de su técnico: Nadie puede desconocer la trayectoria de Juan Carlos Osorio, tanto en el medio local como internacional. Como es de seres humanos reconocer sus errores, el entrenador risaraldense entendió que la rotación no le funcionó y últimamente ha mantenido un onceno base que le ha dado buenos resultados y así aseguró la clasificación.



Un buen visitante: Los ‘diablos’ consiguieron 14 puntos de 30 posibles en condición de forastero. Así empató 0-0 con Millonarios, 1-1 con Santa Fe y derrotó 1-3 a Águilas Doradas, 0-1 al Cali, 0-1 al Tolima y goleó 1-5 al Pereira.



Debilidades:



Su contención y defensa dejan muchas dudas: Esos dos bloques son tal vez los que más dolores de cabeza le producen a Juan Carlos Osorio. América siempre tiene su mente puesta en atacar, pero cuando lo hace se descubre atrás y le llegan muy fácil.



Luis Alejandro Paz no es el mediocentro confiable de otras fechas y la compañía de Larry Angulo le ha ayudado para ver un equipo que pisa más al área. De igual forma, la zona posterior entra en desconcentraciones que algunos rivales han cobrado o en otras ocasiones le han perdonado.



La nómina no es muy amplia: Juan Carlos Osorio no tiene el plantel de mayor calidad ni experiencia en el fútbol colombiano y los titulares están cantados, menos en el puesto de arquero, donde puede alternar a Diego Novoa con Joel Graterol.



Debe mejorar la condición de local: Antes del partido que le ganó 3-0 al Pasto, el elenco rojo tenía una producción muy baja en el Pascual Guerrero, perdiendo puntos que por poco le cuestan la clasificación. La presión de la hinchada ha jugado en contra y el nerviosismo se ha apropiado de varios de los jugadores.



En casa cedió 15 unidades de 30 disputadas: Igualó 0-0 con Patriotas, 1-1 con Cali y 1-1 con Alianza Petrolera. También cayó 0-2 con Nacional, 2-3 con Jaguares y 0-1 con Quindío.

D.T:



Hace unos días, América de Cali emitió un comunicado que daba cuenta del acuerdo con el técnico Juan Carlos Osorio si no obtenía el cupo a los cuadrangulares. Finalmente, el objetivo se logró y ahora la consigna es buscar el tiquete a la final.



Hoy, los directivos apuestan por una nueva alegría de la mano del hombre al que le entregaron inicialmente un proyecto deportivo de dos años y que este domingo planteó una estrategia interesante en Pereira.



El pitazo final mostró la satisfacción del timonel risaraldense, que debe ser consciente de que empieza desde cero y tendrá que corregir aspectos que fueron negativos.



La figura:



Deinner Quiñones retomó el protagonismo que tuvo a su llegada al cuadro escarlata y con su claridad se ha convertido en el cerebro que necesitaba Osorio. Aparte, cuando tiene el arco al frente sabe definir y eso es un plus importante pensando en la ronda definitiva.



Así se ha convertido últimamente en un socio ideal para Larry Angulo, Adrián Ramos y Jeison Lucumí especialmente en triangulaciones al borde del área.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces