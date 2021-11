¡Tome nota! Así quedaron las fechas y el fixture de los cuadrangulares

Todo listo para el inicio de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021-II. Este domingo se definieron los ocho clasificados y de inmediato fueron sorteados los grupos.

El grupo A quedó conformado por Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pereira y Deportivo Cali; el grupo B contará con Millonarios, Deportes Tolima, Alianza Petrolera y América de Cali.



La primera jornada ya fue dada a conocer y a continuación le tramos las fechas establecidos para cada duelo, así como la final ida y vuelta:



Jornada 1 - 28 de noviembre.



Cali vs Pereira

Nacional vs Junior



Alianza vs Tolima

América vs Millonarios



Jornada 2 - 1 de diciembre.



Pereira vs Nacional

Junior vs Cali



Tolima vs América

Millonarios vs Alianza



Jornada 3 - 5 de diciembre.



Pereira vs Junior

Cali vs Nacional



Tolima vs Millonarios

Alianza vs América



Jornada 4 - 8 de diciembre.



Junior vs Pereira

Nacional vs Cali



Millonarios vs Tolima

América vs Alianza



Jornada 5 - 12 de diciembre.



Nacional vs Pereira

Cali vs Junior



América vs Tolima

Alianza vs Millonarios



Jornada 6 - 15 de diciembre.



Pereira vs Cali

Junior vs Nacional



Tolima vs Alianza

Millonarios vs América



Final ida - 19 de diciembre.

Final vuelta - 22 de diciembre.