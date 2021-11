EN VIVO: siga el sorteo de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2021

Atlético Nacional (grupo A) y Millonarios (grupo B), como cabezas de serie, conocerán sus rivales en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021 en el sorteo de la Dimayor.

Grupo A

- Atlético Nacional

- Junior

- Pereira

- Deportivo Cali



Grupo B

- Millonarios

- Tolima

- Alianza Petrolera

- América



Fecha 1 cuadrangulares (28 de noviembre)

Grupo A

- Atlético Nacional vs. Junior

- Cali vs. Pereira



Grupo B

- América de Cali vs. Millonarios

- Alianza Petrolera vs. Tolima