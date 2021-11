Alianza Petrolera quiere ser la ‘papa caliente’ en el cuadrangular B

Alianza Petrolera es el equipo menos favorito del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021, pues Millonarios, Tolima y América de Cali corren con el peso de su historia.



Sin embargo, los dirigidos por Hubert Bodhert saben que esa baja expectativa puede jugar a su favor: eso sí, hay que ganar de local.



Fortalezas



- Su casa: es el cuarto mejor local de la Liga; ganó 6, empató 2 y perdió 2. De sus 27 goles este semestre, 17 tantos fueron en el estadio Daniel Villa Zapata.



- Su técnico: Bodherth es uno de los entrenadores más respetados en Colombia y está ante la gran oportunidad de hacer bulla en la Liga superando a algunos de sus rivales y haciendo tropezar a los favoritos.



- Goleador: Bayron Garcés está peleando por el botín de oro del campeonato. A sus 28 años, este vallecaucano (Pradera) hace su mejor campaña y Alianza quiere aprovechar su racha.



Debilidades



- Poca nómina: no tiene muchas variantes este equipo, pues el proyecto, aunque es sólido, tiene un presupuesto medido y no hay grandes figuras o mucho recambio.



- ‘JhonPérezDependiente’: Alianza con su ‘10’ en buen nivel, es una cosa; cuando no está el jugador o su talento, se le nota a Petrolera.



- Perdió con sus rivales: Tolima, Millonarios y América ya le ganaron a Alianza este semestre. Antecedente negativo



- Director Técnico



Huberth Bodhert es uno de los entrenadores más estudiosos y de mayor proyección en Colombia. Tiene buen manejo de grupo, sabe adaptarse a lo que tiene y conoce muy bien la liga colombiana.



El cartagenero ha sido respaldado en su proyecto y quiere sellarlo con una sorpresa.



- Figura



John Pérez, el ‘10’ del equipo, es el hombre de las ideas, la pausa, la interpretación de juego, las asistencias y también los goles. Es de la casa, santandereano, y su experiencia pesará en estos cuadrangulares.