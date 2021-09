La rotación no funciona: América perdió con Quindío en el Pascual

En un partido en que estuvo totalmente errático, América de Cali cayó 0-1 este sábado como local ante un sorprendente Deportes Quindío en la octava fecha de la Liga BetPlay II-2021 y bajó al octavo lugar, con el riesgo de salir este fin de semana del listado de los ocho.



Los ‘diablos’ siguen de mal en peor, intentan atacar, pero sin orden ni un patrón de juego y se encontraron con un rival muy bien parado que les crearon muchas dificultades ante 3.380 espectadores que arribaron al Pascual Guerrero.



Las malas entregas se están volviendo una constante en el cuadro escarlata, que tiene muchos problemas en la mitad para la construcción de su ataque y ante el desespero tiene que jugar a lo que salga, sin un filtro en el mediocampo. Por ello, aunque creó varias oportunidades, se despidió sin poder anotar en una evidente falta de eficacia.



La rotación sigue siendo una mala decisión en el equipo escarlata, que todavía no encuentra su mejor forma. Los jugadores que deberían comenzar se quedan en el banco y cuando ingresan la marea está muy alta y no se toman las decisiones correctas.



Quindío fue justo ganador, un rival incómodo que pintó cara en el escenario sanfernandino gracias al buen planteamiento de Óscar Héctor Quintabani y a la puesta en escena de sus dirigidos. Serio, seguro en el fondo, tocando en corto y muy rápido en el último tercio. Leyser Chaverra, Didier Pino, Jairo Roy Castillo, Fabián Mina y Yilmar Filigrana realizaron una destacada actuación, haciendo ver a la zaga roja y dejando a Diego Novoa como figura.



Las mejores llegadas del comienzo las tuvo el visitante, la más peligrosa en una entrada de Roy Castillo que Novoa salvó con un pie a los 9 minutos.



En el minuto 16 se repuso el anfitrión con un centro de Jeison Lucumí al centro del área que no encontró a ningún compañero para empujarla al fondo de la red.



Yilmar Filigrana cogió adelantada a la defensa roja, metió el balón a la salida de Novoa, pero estaba a adelantado, a los 31 y fue la acción fue invalidada. Así ocurrió a los 34 con un cabezazo de Lucumí tras habilitación por la misma vía de Gustavo Torres.



Para el inicio del segundo tiempo Juan Carlos Osorio hizo tres cambios: Entraron Adrián Ramos, Deinner Quiñones y Elvis Mosquera por Jorge Segura, Carlos Sierra y Mauricio Gómez.



A los 3 minutos ambos equipos ya tenían dos llegadas. Una que salvó Brayan Ceballos y otra de Yilmar Filigrana. Fabián Mina llegó por la izquierda y enganchó hacia adentro, pero su remate se fue desviado a los 7 minutos.



Deinner hizo una buena maniobra por la izquierda y centró, aunque la pelota pegó en Ceballos.



Una electrizante salida de Quindío desde la mitad dejó a Fabián a Mina y Filigrana, quien remató para que Novoa enviara el esférico al tiro de esquina, a los 11.



Pero el gol estaba cocinado. Un tiro de esquina que tocaron en corto con Roy Castillo, tocaron bien el balón fuera del área y Leyser Chaverra con perfil cambiado la metió de zurda para convertir el 0-1 a los 13. A partir de allí se multiplicaron los cánticos en contra del local.



Émerson Batalla por Jeison Lucumí a los 14 y Rodrigo Ureña por Carvajal a los 18.



Quintabani también incluyó a Jeison Carabalí por Luis Miguel Carabalí a los 18.



Cristian Arrieta tuvo una opción frente a Estacio, pero el arquero quindiano resolvió con un manotazo a los 21. El mismo Arrieta desperdició lo que pudo ser el empate a los 23, cuando Estacio salió mal en un centro desde la izquierda.



Sobre los 26 ingresaron Mauricio Cortés y Jairo Borrero por Fabián Mina y Roy Castillo en el equipo cafetero, que a los 35 minutos estuvo cerca de anotar el segundo tanto cuando Filigrana encaró a Novoa y el guardameta bogotano evitó que el balón entrara.



Mauricio Cortés se corrió veloz por la izquierda, metió el centro y Filigrana no alcanzó a tocar el esférico a los 39.



Increíblemente Émerson Batalla desperdició la aproximación más clara a los 42, cuando encaró a Estacio y mandó el balón por encima del horizontal.



Novoa volvió a salvar en un balón frente a Mina a los 44, que pudo significar el tanto de la tranquilidad para los visitantes. Batalla y ‘Adriancho’ tuvieron la última aproximación, pero tampoco pudieron ante Estacio. Al final, el 0-1 premió la mejor presentación de los ‘cuyabros’ y dejó una honda preocupación en las huestes escarlatas.



En la novena fecha de la Liga, América recibirá al Deportivo Cali el sábado 11 de septiembre (6:05 p.m.) en el clásico vallecaucano y Quindío recibirá al Pasto el lunes 13 (6:00 p.m.).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces