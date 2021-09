‘Te querés matar’: burla de Agüero a Ibai por el desplante de Mbappé

Mientras la fecha de Eliminatorias rumbo a Catar 2022 avanza en el planeta fútbol, los jugadores que no fueron convocados, por lo menos en el Viejo Continente, pasan días tranquilos y sin mayor presión, a la espera claro de que sus ligas regresen.



Un ejemplo de lo anterior es Sergio Agüero, delantero del Barcelona que no fue citado por Lionel Scaloni para la triple fecha con Argentina y por ello se encuentra en España entrenándose y disfrutando de su tiempo libre.



Pues bien, el ‘Kun’ sorprendió a sus seguidores este sábado al iniciar una transmisión en la casa de Ibai Llanos, el reconocido streamero español con quien tiene muy buena relación.



Allí hablaron de diferentes temas como su llegada al conjunto blaugrana, una que otra noticia futbolera de actualidad. Ahora bien, las interacciones explotaron cuando el argentino se burló de Ibai por el fichaje fallido de Kylian Mbappé al Real Madrid.



“Boludo, todos los días rompiendo los huevos con que va para el Madrid, dejá de joder... Todo el día Mbapé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Me tenías podrido con Mbappé, todos los días con eso”. le recriminó al streamer.

​Ibai no se quedó callado y le dijo al Kun que tanto a él como al Barcelona los “salvó la campana” porque si hubiese llegado Kylian, el cuadro culé “no tenía chance” en la liga española.



El ex Manchester City respondió a la altura: “¿Vino? -No- Ah bueno (risas). Te querés matar, ¿no?”.