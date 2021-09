Eliminatorias: este es el calendario de partido de Colombia en octubre

La Conmebol le confirmó a sus diez selecciones afiliadas que en octubre se jugarán tres partidos de Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. El calendario de Colombia tendrá un juego de visitante y dos de local.

Uruguay, en Montevideo, y dos juegos en Barranquilla, contra Brasil y Ecuador, serán los retos de la Tricolor, que conduce Reinaldo Rueda, el próximo mes.



Así, las jornadas 11, 5 y 12 del calendario, se disputarán el jueves 7 de octubre, el domingo 10 y el jueves 14 del mismo mes.



Fecha 11 – jueves 7 de octubre

- Uruguay vs. Colombia

- Perú vs. Chile

- Venezuela vs Brasil

- Paraguay vs. Argentina

- Ecuador vs. Bolivia



Fecha 5 – domingo 10 de octubre

- Colombia vs. Brasil

- Venezuela vs. Ecuador

- Bolivia vs. Perú

- Argentina vs. Uruguay

- Chile vs. Paraguay



Fecha 12 – jueves 14 de octubre

- Colombia vs. Ecuador

- Brasil vs. Uruguay

- Bolivia vs. Paraguay

- Argentina vs. Perú

- Chile vs. Venezuela