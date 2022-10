Ramos: ‘Clásico es clásico, ahí no importa la situación de los clubes’

Durante este viernes el América de Cali volvió a entrenar con el grupo completo, luego del regreso de los cuatro jugadores que estuvieron en el microciclo de preparación de la Selección Colombia en Barranquilla, que fueron Brayan Vera, Juan Camilo Portilla, Esneyder Mena y Gianfranco Peña; entrenamiento en el que estuvieron con la mente puesta en el clásico contra el Cali.

Sobre el compromiso, el delantero y capitán Adrián Ramos, referenció que “se viene un clásico complicado como todos, el Cali va a querer a salir a ganar al igual que nosotros. Clásico es clásico y ahí no importa la situación que estén viviendo los clubes o en la posición en la que se encuentren. Va a ser un partido difícil, nosotros nos estamos preparando de la mejor manera, ojalá que lleguemos bien y podamos ganarlo”.



De la ausencia de gol que ha tenido en lo personal, dijo que “es evidente, los delanteros siempre queremos hacer goles y eso nos da la sensación en cada partido de querer aprovechar las oportunidades. Desafortunadamente no se han dado, pero hay que seguir trabajando, sumándole al equipo, cuando no son goles hay que aportarle otra cosa, estamos trabajando con muchas ganas e ilusión de que en este partido se pueda marcar”.



Contó en que posición se siente más cómodo: “a lo largo de mi carrera he podido jugar en varias posiciones, sabiendo los tiempos. Obviamente cuando hay muchos partidos, hay momentos donde te sientes con menos fuerza y me ha pasado, pero lo hago con gusto y las ganas de ayudar al equipo. Sabemos que me trajeron como 9, pero tengo la facilidad de jugar de segundo punta o por izquierda, me trabajo para cuando el profe tome la decisión”.



Luego fue interrogado de la falta de definición que ha tenido el grupo: “creo que ha sido muy claro, nos ha faltado más frialdad a la hora de definir ese último pase. No hemos estado muy eficaces como lo fuimos en algún tramo del campeonato; lo estamos trabajando para tener la tranquilidad, eficacia para definir goles que nos permitan ganar partidos y así acercarnos a la clasificación”.



Reveló que no se sienten con ventaja al jugar a puerta cerrada: “el clásico llega como siempre, parejo con las ganas de los dos y obviamente hemos visto el respaldo de nuestra hinchada todo el campeonato, sabemos que vamos a tener esa buena vibra, nos van a respaldar durante esos 90 minutos. No sé si les vaya a hacer falta, pero sabemos que van a tener el deseo de ganar el partido”.



