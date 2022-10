Burdisso: ‘estamos con ganas de progresar para ganar el clásico’

Este viernes, el Deportivo Cali tuvo su penúltima práctica en campo preparando lo que será el próximo partido de la liga colombiana, enfrentando por la fecha 16 en su estadio al América de Cali, en lo que será el reestreno de Jorge Luis Pinto, como nuevo técnico del cuadro azucarero.

Sobre los últimos días de trabajo, el defensor central Guillermo Burdisso, referenció cómo se ha dado el cambio: “bien, fueron bastantes cambios desde lo físico y lo táctico, estamos ambientándonos a todo eso y con muchas ganas de progresar para poder ganar el clásico”.



Del duelo contra el América, dijo que “los clásicos son partidos aparte de los campeonatos, así se dice, no importa cómo llega el uno o el otro. Así que lo primordial es querer ganarlo como sea y después, también haciendo un trabajo que el profe nos está mostrando día a día, para poder demostrarlo en el campo de juego y así podernos llevar el resultado”.



Contó cuales son los clásicos que ha disputado en su carrera: “muchos clásicos desde el Cali-América que me tocó jugar este semestre, pero el mejor clásico o uno de los mejores clásicos del mundo es el Boca-River, me tocó jugarlo varias veces en liga, Copa Libertadores y es muy lindo, porque es llamativo mundialmente. Después me tocó jugar Rosario Central-Newell's Old Boys, que divide una ciudad por la mitad, se hace muy intenso la semana previa y posterior”.



“También Independiente-Racing, que es más de un barrio, los hinchas te lo hacen saber, pero no tiene tanta repercusión desde lo nacional. Me tocó también Lanús-Banfield, que, si bien es un clásico más chico, sigue siendo clásico y hay que ganarlos como sea. En Europa, Roma-Lazio, un clásico hermoso, tuvimos la posibilidad de ganarlo y Galatasaray-Fenerbahçe, que no pude jugarlo, estuve en el banco de suplentes, pero los hinchas turcos son muy fanáticos”, añadió el argentino.



Por último, le dejó un mensaje alentador a los hinchas: “vamos a dejar todo obviamente, estamos muy motivados para ganarlo sobre todo, hacer las cosas bien y para que esto sea un gran inicio para el nuevo cuerpo técnico, los jugadores, la institución en sí. Creemos que la unión hace la fuerza desde lo directivo hasta los trabajadores día a día, si todos trabajamos juntos hacia un mismo lado, vamos a sacar este momento adelante”.



