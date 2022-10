¿Sí pero no? Tulio Gómez y la opción de 'Caballo' Márquez en América

Es momento de perfilar la nómina de 2023. ¿Sin que se haya terminado la temporada 2022? Para el América de Cali, que viene de no fichar en esta Liga Betplay II por un castigo impuesto tras perder un pleito con Tolima por Rafael Carrascal, el momento sí es ahora.

Por eso suenan nombres desde ahora y por eso uno de los primeros en la carpeta es Ricardo 'Caballo' Márquez, el goleador del Unión Magdalena que suma 9 tantos en 14 juegos.



Y quién mejor para hablar del tema que Tulio Gómez, máximo accionista del club 'escarlata', para referirse a ese posible interés. ¿Irá por él? Sí pero no, parece ser la respuesta.



“No, eso es falso. No he preguntado por él, pero ese jugador siempre me ha gustado, desde antes de irse para Millos me gustaba el pelao“, en charla con la ‘Banda Deportiva’ de RCN Radio Cali.



Aunque Gómez no lo confirmó, el jugador habría sido ofrecido al América, para el que también suena otro atacante, excampeón y quien acaba de salir por la puerta de atrás del Deportes Tolima, que le rescindió el contrato por infracciones al código de disciplina. Rangel fue clave en el título que ganó el actual DT, Alexandre Guimaraes, y eso lo respalda, pero la mancha en la hoja de vida no le ayuda.



Vale decir que para América también pesa la mala experiencia del jugador en Millonarios, donde pareció pesarle la presión del club grande. ​