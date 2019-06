Las palabras de Pinto que dan pistas sobre el futuro de Faríñez

Millonarios ganó en su primer partido de pretemporada en el extranjero, contra Alajuelense de Costa Rica. Luego del encuentro, Jorge Luis Pinto habló de lo que le gustó de su equipo en este encuentro.

"Buenas sensaciones. Se jugó bien, se logró buen manejo de la pelota. Sirvió mucho que tenemos la base. Nos conocemos y nos hemos compenetrado muy bien, eso nos da confianza para lo que es el torneo", dijo el técnico .

El técnico explicó la razón para no llevar a los jugadores nuevos, pues en este encuentro no actuaron Jefferson Martínez, José Luis Moreno y Hansel Zapata, quienes se quedaron en Bogotá. "Los jugadores nuevos no vinieron por temas de visas".

Pero Jorge Luis Pinto también dio luces sobre lo que podría pasar con Wuilker Faríñez, el arquero venezolano que estuvo con su país en la Copa América y que podría salir del equipo por ser la gran figura en la última temporada.

"Dentro de la planificación futurista de Millonarios no podemos quedarnos sin arquero y por eso trajimos a Jefferson. Las preguntas sobre Wuilker hay que preguntarlas al presidente", aunque agregó que "es un jugador que en cualquier momento puede salir".