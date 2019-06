¿Apuesta segura? Lo que buscaría Millonarios con sus refuerzos

Millonarios continúa en la incorporación de los jugadores que estarán en la próxima temporada con el equipo embajador y a la llegada de Hansel Zapata y José Luis Moreno estaría por sumarse la de Jefferson Martínez y Juan Camilo Salazar.

Pero… ¿Qué es lo que busca el embajador con estas incorporaciones?



Ninguno de estos cuatro jugadores supera los 25 años. Martínez (25), Zapata (24), Moreno (22) y Salazar (21) son futbolistas jóvenes con a la disposición a aprender de la mano de dos experimentados del fútbol mundial como Jorge Luis Pinto y Freddy Rincón.



Sin embargo, hasta el momento, las incorporaciones han sido para reforzar ciertas posiciones específicas. José Luis Moreno, defensa con perfil izquierdo, llega para dar una mano en esa zona, pues Millonarios sufrió la lesión de Luis Payares al final de la temporada anterior y no tuvo ningún jugador con las mismas características para tomar su lugar.

Martínez llega para suplir la muy posible salida de Wuilker Faríñez, quien está jugando la Copa América y se prevé puede salir luego del torneo. Hansel Zapata y Juan Camilo Salazar son dos extremos que puede dar una solución para cuando no esté Juan David Pérez y David Mackallister Silva.



Sin embargo, la experiencia dice que Jorge Luis Pinto sabe cómo sacar el máximo provecho de los más jóvenes y así lo evidenció con Alex Rambal, Felipe Jaramillo, Andrés Román, entre otros, a lo largo del último semestre.



Con esta incorporaciones jóvenes, Millonarios rejuvenece su plantilla y solamente quedan Ramiro Sánchez (35 años), Mackallister Silva (32), Felipe Banguero (30) y Elíser Quiñones (30), como los jugadores con 30 años o más.

No obstante, ninguno de los que llegaron y quedan están para suplir las salidas que hasta el momento han sufrido en el plantel embajador. Juan Guillermo Domínguez, Christian Marrugo y Roberto Ovelar, los tres con un liderazgo dentro del plantel, salieron del club, pero sus reemplazos aún no aparecen.



Si bien en el azul se han movido por la incorporación de Yustin Arboleda, delantero colombiano que juega en Honduras, hasta el momento no se ha logrado un acuerdo y sería el único nombre de experiencia (27 años) que llegaría al azul.