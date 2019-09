Nacional, de nuevo, bailó y paseó a Medellín: lo goleó en el clásico

Atlético Nacional goleó por 1-4 a Medellín y se llevó todos los aplausos en el clásico como visitante de la fecha 10 en la Liga II-2019. El cuadro verde volvió a golear a su rival de patio y mostró nuevamente su superioridad futbolística.



Jarlan Barrera, Pablo Ceppelini, Vladimir Hernández y Hernán Barcos anotaron en el verdolaga, mientras que Germán Cano marcó de penal en los últimos minutos.

El primer tiempo comenzó con imprecisiones en ambos equipos, el centro del terreno era donde se concentraba el juego y las constantes faltas hacían que el juego fuera lento.



Al minuto 15 y tras un desborde desde el sector derecho, Bryan Castrillón la tuvo para poner al frente al ‘poderoso’ de la montaña. El delantero no logró definir mano a mano con José Cuadrado.



Pasaron tres minutos de esa llegada en el local, para que Nacional aprovechara un cobro de tiro de esquina desde el sector derecho y luego de un mal rechazo de Guillermo Tegüé, la pelota le quedó a Pablo Ceppelini, quien le filtró un pase a Jarlan Barrera para que el samario con remate cruzado, abriendo el marcador para los ‘verdolagas’.



Tras el gol, Medellín implementó la pierna fuerte y las imprecisiones en los pases dejaban a contramano a un Nacional que empleaba el contraataque y el juego por bandas.



Al minuto 27, Bryan Castrillón tuvo el empate, luego de un centro desde el sector derecho y con golpe de cabeza exigió al arquero Cuadrado.



La ‘visita’ siguió atacando y al minuto 31, una jugada colectiva originada por Helibelton Palacios, quien se la dio a Pablo Ceppelini, el uruguayo vio a Hernán Barcos perfilado y en un pase filtrado, le quedó al argentino para definir de cabeza, aumentando el marcador a favor de los ‘verdes’.



Medellín intentaba meterse en el partido, pero no lograba ser profundo. Un remate desviado de Andrés Ricaurte, fue su última jugada de riesgo en el ‘poderoso’ en el primer tiempo.



Al minuto 44, una jugada colectiva desde el sector derecho por parte de Yerson Candelo y Helibelton Palacios, ubicó a Pablo Ceppelini, quien definió cruzado para decretar el tercer gol del partido a favor de Nacional.



En la etapa complementaria, Medellín realizó dos cambios; sacó a Diego Herazo para darle lugar a Déinner Quiñones y a Bryan Castrillón por Edwin Mosquera, generando más acercamientos al área de Nacional.



A medida que avanzaban los minutos, ambos equipos se repartieron la posesión de la pelota. Nacional bajó la intensidad en el juego, mientras que Medellín adelantó sus líneas y buscaba generar peligro. Aunque eran neutralizados por la zaga verde.



Al minuto 38, una jugada que intervinieron Yerson Candelo, Jarlan Barrera y Vladimir Hernández, este último llegó al área chica, para definir el cuarto gol a favor de Nacional.



Al final, Germán Cano marcó de penal el descuento en favor de un Medellín que no opuso resistencia frente a un Nacional eficiente y contundente.



En la próxima fecha, Independiente Medellín visita a Envigado en el Polideportivo Sur. Por su parte, Nacional recibe en el Atanasio al Cúcuta Deportivo.



Síntesis



Independiente Medellín 1-4 Atlético Nacional



Independiente Medellín: David González (5); Elvis Perlaza (5), Jesús Murillo (5), Guillermo Tegüé (4), Sebastián Macías (4); Adrián Arregui (5), Didier Moreno (5), Andrés Ricaurte (5), Bryan Castrillón (5); Diego Herazo (5), Germán Cano (5).



Cambios: Edwin Mosquera (5) por Bryan Castrillón (1 ST), Déinner Quiñones (5) por Diego Herazo (1 ST).



D.T. (e): Leny Maturana.



Atlético Nacional: José Cuadrado (7); Helibelton Palacios (7), Daniel Bocanegra (7), Brayan Rovira (7), Christian Mafla (7); Baldomero Perlaza (6), Pablo Ceppelini (9), Jarlan Barrera (8); Yerson Candelo (8), Vladimir Hernández (7), Hernán Barcos (8).



Cambios: Cristian Blanco (7) por Baldomero Perlaza (1 ST), Neyder Moreno (6) por Hernán Barcos (16 ST), Sebastián Gómez (6) por Pablo Ceppelini (29 ST).



D.T. (e): Pompilio Páez.



Goles: Germán Cano (44 ST) para Independiente Medellín. Jarlan Barrera (18 PT), Hernán Barcos (31 PT), Pablo Ceppelini (44 PT), Vladimir Hernández (38 ST) para Atlético Nacional.



Amonestados: Jesús Murillo (20 PT), Sebastián Macías (21 PT), Didier Moreno (4 ST), Edwin Mosquera (25 ST), Elvis Perlaza (36 ST) en Independiente Medellín. Daniel Bocanegra (8 PT), Christian Mafla (25 ST) para Atlético Nacional.



Expulsados: no hubo.



Árbitro: Mario Herrera (6).



Partido: bueno.



Figura: Pablo Ceppelini (9).



Estadio: Atanasio Girardot.



Asistencia: 37.990 espectadores.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín